Kocaeli'de 1.5 milyon makaron ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Körfez ilçesindeki bir depoya düzenlenen baskında, 1,5 milyon makaron ile 700 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu Körfez İlçesinde bir depoya baskın yapıldı. Baskında yapılan aramalarda, 1.5 milyon adet TAPDK bandrolleri kesilmiş boş makaron ve 700 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.Ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı ve hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.