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Iphone sahipleri dikkat! iOS 18 alacak modeller belli oldu

iPhone 16'nın tanıtılmasıyla birlikte, iOS 18 güncellemesi de kullanıma sunuldu. Güncellemeyi alacak iPhone modellerini listeledik.

Ekleme: 10.09.2024 - 13:32 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
Iphone sahipleri dikkat! iOS 18 alacak modeller belli oldu
Apple, dün akşam düzenlediği etkinlikte merakla beklenen yeni iPhone modellerini tanıttı.

Tanıtım etkinliğinin ardından, iOS 18 güncellemesi de kullanıma sunuldu. iPhone'ların yeni işletim sistemi iOS 18, yapay zeka özellikleri ve özelleştirme seçenekleriyle geliyor.

iOS 18 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPHONE'LAR

iOS 18 güncellemesi, iPhone XS, XR ve daha yeni iPhone modelleri için kullanıma sunuldu.

Iphone sahipleri dikkat! iOS 18 alacak modeller belli oldu

Güncellemeyi alacak tüm iPhone modelleri şu şekilde:

iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

iPhone XR

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13 mini

iPhone 13

Iphone sahipleri dikkat! iOS 18 alacak modeller belli oldu

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iOS 18 ile birlikte iPhone X ve iPhone 8'in güncelleme desteği sona erdi. Bu cihazlar güvenlik yamaları dışında artık güncelleme almayacak.