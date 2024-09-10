Iphone sahipleri dikkat! iOS 18 alacak modeller belli oldu
iPhone 16'nın tanıtılmasıyla birlikte, iOS 18 güncellemesi de kullanıma sunuldu. Güncellemeyi alacak iPhone modellerini listeledik.
Apple, dün akşam düzenlediği etkinlikte merakla beklenen yeni iPhone modellerini tanıttı.
Tanıtım etkinliğinin ardından, iOS 18 güncellemesi de kullanıma sunuldu. iPhone'ların yeni işletim sistemi iOS 18, yapay zeka özellikleri ve özelleştirme seçenekleriyle geliyor.
iOS 18 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPHONE'LAR
iOS 18 güncellemesi, iPhone XS, XR ve daha yeni iPhone modelleri için kullanıma sunuldu.
Güncellemeyi alacak tüm iPhone modelleri şu şekilde:
iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)
iPhone XR
iPhone XS Max
iPhone XS
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iOS 18 ile birlikte iPhone X ve iPhone 8'in güncelleme desteği sona erdi. Bu cihazlar güvenlik yamaları dışında artık güncelleme almayacak.