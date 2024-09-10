Iphone sahipleri dikkat! iOS 18 alacak modeller belli oldu

Apple, dün akşam düzenlediği etkinlikte merakla beklenen yeni iPhone modellerini tanıttı.Tanıtım etkinliğinin ardından, iOS 18 güncellemesi de kullanıma sunuldu. iPhone'ların yeni işletim sistemi iOS 18, yapay zeka özellikleri ve özelleştirme seçenekleriyle geliyor.iOS 18 güncellemesi, iPhone XS, XR ve daha yeni iPhone modelleri için kullanıma sunuldu.Güncellemeyi alacak tüm iPhone modelleri şu şekilde:iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)iPhone XRiPhone XS MaxiPhone XSiPhone 11 Pro MaxiPhone 11 ProiPhone 11iPhone 12 Pro MaxiPhone 12 ProiPhone 12 miniiPhone 12iPhone 13 Pro MaxiPhone 13 ProiPhone 13 miniiPhone 13iPhone 14 Pro MaxiPhone 14 ProiPhone 14 PlusiPhone 14iPhone 15 Pro MaxiPhone 15 ProiPhone 15 PlusiPhone 15iOS 18 ile birlikte iPhone X ve iPhone 8'in güncelleme desteği sona erdi. Bu cihazlar güvenlik yamaları dışında artık güncelleme almayacak.