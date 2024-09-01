Irak'ın kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
MSB, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 17 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
"NEREDE OLURSALAR OLSUNLAR..."
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."