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Beyaz Gazete
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Irak'ın kuzeyinde 17 terörist öldürüldü

MSB, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 17 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
Ekleme: 1.09.2024 - 12:35 Güncelleme: 1.09.2024 - 12:45 / Editör: Ozge Selin
Irak'ın kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
Son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"NEREDE OLURSALAR OLSUNLAR..."
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."

Irak'ın kuzeyinde 17 terörist öldürüldü