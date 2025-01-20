Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın denge politikası dünya gündeminde! İsrail basını hem övdü hem de tedirgin oldu

İsrail basınında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında haberler yapılmaya devam ediyor. İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesi, yine dikkat çeken bir manşete imza attı.Jerusalem Post, 'Türkiye, jeopolitik nüfuzunu en üst düzeye çıkarmak için Doğu ve Batı dünyaları arasında nasıl denge kuruyor' başlıklı haberinde Türkiye'nin aktif dış politikasına ve denge siyasetine değindi.Jerusalem Post haberine 'Türkiye'nin son yıllardaki cesur dış politika hamleleri, bölgesel ve küresel rolünü yeniden tanımlamaya yönelik kararlı bir çabayı yansıtıyor. Suriye'deki askeri müdahalelerinden BRICS ile artan etkileşimine kadar, Ankara'nın eylemleri daha geniş bir stratejiyi ortaya koyuyor.' ifadeleriyle başladı.Jerusalem Post, Türkiye'nin dış politikasını överken, aynı zamanda Ankara'nın hamlelerinden endişe duyduğunu da belirtmekten geri durmadı. Jerusalem Post, 'Türkiye'nin adımları uluslararası düzene meydan okuyor.' diyerek rahatsızlığını dile getirdi.Jerusalem Post, Türkiye'nin artan bölgesel nüfuzuna 'Ankara'nın Suriye'deki eylemleri, Türkiye'nin Orta Doğu'daki artan etkisinin altını çiziyor. Ankara, Suriye'deki muhalifleri aktif olarak destekleyerek, kendisini Orta Doğu'daki güç mücadelesinde kilit bir oyuncu olarak konumlandırdı.' sözleriyle değindi.Haberde, Türkiye'nin denge politikasına geniş yer verildi. Jerusalem Post, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki eylemlerinin Batı'yla ters düşmesine neden olduğu ancak Ankara'nın, Rusya'yla yakın bağlar kurarak NATO'ya ve Atlantik ötesi çıkarlarına meydan okuduğunun altı çizildi.Türkiye'nin, Rusya Ukrayna savaşı sürecinde Kiev'e silah satması ama aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'yla tahıl koridoru anlaşması yapmasının, Ankara'nın dengeleyici eylemlerinin bir örneği olarak gösterildi. Jerusalem Post, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hamlesinin, Türkiye'nin küresel düzende bağımsız bir rol oluşturmasına katkı sağladığını bildirdi.