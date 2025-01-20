Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın denge politikası dünya gündeminde! İsrail basını hem övdü hem de tedirgin oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aktif dış politika hamleleri ve denge siyaseti uluslararası medyanın ilgi odağında. İsrail basınında Türkiye'nin artan bölgesel nüfuzu geniş yankı uyandırdı. The Jerusalem Post gazetesi, Ankara'nın adımlarından övgüyle bahsettiği gibi endişelerini dile getirmekten de çekinmedi.
İsrail basınında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında haberler yapılmaya devam ediyor. İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesi, yine dikkat çeken bir manşete imza attı.
TÜRKİYE'NİN DENGE POLİTİKASI ÖVÜLDÜ
Jerusalem Post, 'Türkiye, jeopolitik nüfuzunu en üst düzeye çıkarmak için Doğu ve Batı dünyaları arasında nasıl denge kuruyor' başlıklı haberinde Türkiye'nin aktif dış politikasına ve denge siyasetine değindi.
Jerusalem Post haberine 'Türkiye'nin son yıllardaki cesur dış politika hamleleri, bölgesel ve küresel rolünü yeniden tanımlamaya yönelik kararlı bir çabayı yansıtıyor. Suriye'deki askeri müdahalelerinden BRICS ile artan etkileşimine kadar, Ankara'nın eylemleri daha geniş bir stratejiyi ortaya koyuyor.' ifadeleriyle başladı.
İSRAİL BASINI RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ
Jerusalem Post, Türkiye'nin dış politikasını överken, aynı zamanda Ankara'nın hamlelerinden endişe duyduğunu da belirtmekten geri durmadı. Jerusalem Post, 'Türkiye'nin adımları uluslararası düzene meydan okuyor.' diyerek rahatsızlığını dile getirdi.
'ANKARA ORTA DOĞU'DA KİLİT OYUNCU'
Jerusalem Post, Türkiye'nin artan bölgesel nüfuzuna 'Ankara'nın Suriye'deki eylemleri, Türkiye'nin Orta Doğu'daki artan etkisinin altını çiziyor. Ankara, Suriye'deki muhalifleri aktif olarak destekleyerek, kendisini Orta Doğu'daki güç mücadelesinde kilit bir oyuncu olarak konumlandırdı.' sözleriyle değindi.
TÜRKİYE'NİN DENGE POLİTİKASINA ÖRNEKLER VERİLDİ
Haberde, Türkiye'nin denge politikasına geniş yer verildi. Jerusalem Post, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki eylemlerinin Batı'yla ters düşmesine neden olduğu ancak Ankara'nın, Rusya'yla yakın bağlar kurarak NATO'ya ve Atlantik ötesi çıkarlarına meydan okuduğunun altı çizildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HAMLELERİ TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL DÜZENDE ÖNE ÇIKARIYOR
Türkiye'nin, Rusya Ukrayna savaşı sürecinde Kiev'e silah satması ama aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'yla tahıl koridoru anlaşması yapmasının, Ankara'nın dengeleyici eylemlerinin bir örneği olarak gösterildi. Jerusalem Post, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hamlesinin, Türkiye'nin küresel düzende bağımsız bir rol oluşturmasına katkı sağladığını bildirdi.