Hamas ile İsrail arasında ilk rehine takası yapıldı

İsrail ile Hamas arasında 15 Ocak'ta ilan edilen ateşkes ve esir takası anlaşması yürürlüğe girdi. Ardından 471 gündür Hamas'ın elinde olan 3 İsrailli kadın rehine Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.İsrail Kanal 12 televizyonu, üç kadın rehinenin isimlerini, Romi Gonen, Doron Steinbrecher ve Emily Damari olarak açıkladı.İsrail ordusundan yapılan ilk açıklamada, serbest bırakılan 3 rehinenin İsrail ordusuna bağlı özel bir birim ve Şin Bet İstihbarat örgütü gücü eşliğinde İsrail'e götürüldüğü belirtildi.Hamas'ın teslim ettiği 3 kadın rehine sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanan rehinelerin aileleri de büyük sevinç yaşadı.İsrail'se 3 kadın rehineyi teslim aldıktan sonra anlaşma gereği 90 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı. Serbest bırakılanların 69'unun kadın, 20'sinin çocuk, birinin ise genç yaşta olduğu ifade edildi.İlk rehine takası yapıldı: Hamas 3 İsrailli kadın rehineyi teslim etti, İsrail 90 Filistinliyi serbest bıraktı - Resim : 2Serbest bırakılan mahkumlar, Ramallah'ta Filistinliler tarafından kutlamalarla, sevinç gösterileriyle karşılandı. Coşkulu kalabalık, aylarca, hatta yıllarca İsrail tarafından hapse mahkum edilen Filistinlileri karşıladı. Kutlamalar sırasında havai fişekler de atıldı.İlk rehine takası yapıldı: Hamas 3 İsrailli kadın rehineyi teslim etti, İsrail 90 Filistinliyi serbest bıraktı - Resim : 3Hamas'tan yapılan açıklamaya göre bir sonraki rehine-mahkum takası cumartesi günü yapılacak.İlk rehine takası yapıldı: Hamas 3 İsrailli kadın rehineyi teslim etti, İsrail 90 Filistinliyi serbest bıraktı - Resim : 4Ateşkes anlaşması her biri 6 hafta sürecek üç aşamadan oluşuyor. 42 günlük ilk aşamada İsrailli 33 rehine serbest bırakılacak. 33 rehine arasında kadınlar, çocuklar, 50 yaşın üzerindeki erkekler, hastalar ve yaralılar yer alıyor. Hamas'ın elinde halen 94 rehine olduğu belirtiliyor.