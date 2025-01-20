Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu tahminlerini yeniledi. Tahminlere göre Türkiye, geçtiğimiz hafta İzlanda üzerinden hava dalgasının ardından, yeni bir yağışlı ve soğuk hava dalgasının etkisine girmek üzere.Son tahminlere göre bugün yurdun kuzey, doğu ve zamanla batı bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Hakkari, Şırnak, Van çevreleri ve Kastamonu kıyılarında yağış bekleniyor. Bu yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don olayları, yer yer sis ve pus görülebilir. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında vatandaşların çığ riskine karşı dikkatli olması gerekiyor.Meteoroloji tarafından yayımlanan rapora göre, güneş yurt genelinde son birkaç gündür olduğu gibi bugün ve yarın da yüzünü gösterecek. Ancak çarşamba gününden itibaren yurdun kuzeybatısından sınırlarımıza yeni bir yağışlı hava dalgası giriş yapacak. Yağışlı hava Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç tüm yurtta etkili olacak.Yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkisini gösterecek. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde ise yağmurlu havaya soğuk da eşlik edecek. Sıcaklıkların Çarşamba gününden itibaren birkaç derece daha düşmesi bekleniyor.Diğer yandan Meteoroloji'den Giresun ve Trabzon için sarı kodlu uyarı geldi. Kuvvetli yağış beklenen her iki ilde ulaşımda aksamaların yaşanabileceği ve vatandaşların sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.Çanakkale: 11°C - Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutluEdirne: 11°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluİstanbul: 10°C - Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutluKırklareli: 9°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluAfyonkarahisar: 10°C - Parçalı ve az bulutluDenizli: 16°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluİzmir: 15°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluManisa: 14°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluAdana: 20°C - Az bulutlu ve açıkAntalya: 22°C - Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluHatay: 19°C - Parçalı ve az bulutluMersin: 19°C - Az bulutlu ve açıkAnkara: 8°C - Parçalı ve az bulutluÇankırı: 9°C - Parçalı ve az bulutluEskişehir: 10°C - Parçalı ve az bulutluKonya: 9°C - Parçalı ve az bulutluBolu: 9°C - Parçalı ve çok bulutluDüzce: 10°C - Parçalı ve çok bulutluSinop: 10°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurluZonguldak: 9°C - Parçalı ve çok bulutluAmasya: 8°C - Parçalı ve çok bulutluArtvin: 2°C - Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSamsun: 9°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurluTrabzon: 8°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurluErzurum: -3°C - Parçalı ve çok bulutluKars: -3°C - Parçalı ve çok bulutluMalatya: 7°C - Parçalı bulutluVan: 1°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlıDiyarbakır: 11°C - Parçalı ve az bulutluGaziantep: 13°C - Parçalı ve az bulutluSiirt: 10°C - Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutluŞanlıurfa: 13°C - Parçalı ve az bulutlu