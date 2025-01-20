CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ifadeye çağrıldı
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yapılan paylaşım nedeniyle ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
Siyasetin hareketli gündeminde bir son dakika gelişmesi yaşandı.
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ifadeye çağrıldı.
Aydın'ın ifadeye çağrılma sebebi ise ortaya çıktı.
İFADEYE ÇAĞRILDI
Cem Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle ifadeye çağrıldığı bildirildi.
Öte yandan CHP Gençlik Kolları 17. Olağan Kurultayı 1 ay önce yapılmıştı.
NEDENİ İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI GÜRLEK İLE İLGİLİ PAYLAŞIM
Adaylığını açıklayan tek isim olan Cem Aydın, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı seçilmişti.