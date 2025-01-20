CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ifadeye çağrıldı

Siyasetin hareketli gündeminde bir son dakika gelişmesi yaşandı.CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ifadeye çağrıldı.Aydın'ın ifadeye çağrılma sebebi ise ortaya çıktı.Cem Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle ifadeye çağrıldığı bildirildi.Öte yandan CHP Gençlik Kolları 17. Olağan Kurultayı 1 ay önce yapılmıştı.Adaylığını açıklayan tek isim olan Cem Aydın, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı seçilmişti.