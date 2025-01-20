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İstanbul'da NARKOKAPAN-8 operasyonu: 145 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 145 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı zehir taciri 1 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da NARKOKAPAN-8 operasyonu: 145 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Ekleme: 20.01.2025 - 08:43 Güncelleme: 20.01.2025 - 08:48 / Editör: Edin Uslu
İstanbul'da NARKOKAPAN-8 operasyonu: 145 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Güvenlik güçleri, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak ekipler, masum vatandaşları hedef alan zehir tacirlerine yönelik bir operasyon başlattı.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarını yakalamak için başlatılan NARKOKAPAN-8 operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Beylikdüzü ilçesinde düzenlendi.


İstanbul'da NARKOKAPAN-8 operasyonu: 145 kilogram metamfetamin ele geçirildi

ELE GEÇİRİLENLER
Operasyon kapsamında, 106 kg sıvı metamfetamin, 34 kg kile emdirilmiş katı metamfetamin, 5 kg kristal halde metamfetamin, 7 kg ara kimyasal madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İstanbul'da NARKOKAPAN-8 operasyonu: 145 kilogram metamfetamin ele geçirildi