İstanbul'da NARKOKAPAN-8 operasyonu: 145 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Güvenlik güçleri, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.Son olarak ekipler, masum vatandaşları hedef alan zehir tacirlerine yönelik bir operasyon başlattı.İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarını yakalamak için başlatılan NARKOKAPAN-8 operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Beylikdüzü ilçesinde düzenlendi.Operasyon kapsamında, 106 kg sıvı metamfetamin, 34 kg kile emdirilmiş katı metamfetamin, 5 kg kristal halde metamfetamin, 7 kg ara kimyasal madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.