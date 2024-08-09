  • USD: 33,46 - 33,52
  • EURO: 36,54 - 36,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Marmaris'te orman yangını: Müdahale ediliyor!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Olay yerine çağırılan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ekleme: 9.08.2024 - 13:45 Güncelleme: 9.08.2024 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
Marmaris'te orman yangını: Müdahale ediliyor!Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.00 sıralarında, yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.