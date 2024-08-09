Marmaris'te orman yangını: Müdahale ediliyor!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Olay yerine çağırılan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.00 sıralarında, yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.
Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.