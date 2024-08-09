Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 12 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Kahraman askerimiz, vatan nöbetini soluksuz sürdürüyor.
Türkiye'yi sınır ötesinden tehdit eden ihanet noktaları da hedefte...
Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen teröristler için düğmeye basıldı.
Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirilirken operasyon görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
"TERÖR YUVALARINA KİLİT VURMAYA DEVAM"
MSB tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;
Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!