Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman askerimiz, vatan nöbetini soluksuz sürdürüyor.Türkiye'yi sınır ötesinden tehdit eden ihanet noktaları da hedefte...Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen teröristler için düğmeye basıldı.Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirilirken operasyon görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.MSB tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!