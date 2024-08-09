Instagram açılacak mı? Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında yaptığı özel açıklamada, 'Instagram her an açılabilir, ufak ayrıntılar kaldı, açalım istiyoruz' dedi.Uraloğlu, 'Kapatmanın gayretinde değiliz ama hassasiyetlerimiz var.' vurgusunu yaptı.Bakan Uraloğlu Tiktok ile ilgili, 'Başka platformun kapatılmasıyla ilgili bir süreç yok' ifadelerini kullandı.İşte Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:Öncelikle Instagram ya da diğer sosyal medya platformları bunları ne yaparız da kapatırız nasıl engelleriz gayreti ve düşüncesinde değiliz. Net olarak bunu söylemek istiyorum. Bizim ülkemizde kanunlar, kurallar ve hassasiyetler var. Bu nokta kendilerinin dikkatini çektik. Epey bir aşamada kat etiğimizi ifade edebilirim. Artık ufak ayrıntılar kaldı onlarda da mutabakata varma gayretindeyiz. Görevli arkadaşlar sürekli olarak görüşmeler yapıyor. Vatandaşımızın önemli bir bölümü takip ediyor biz de açalım istiyoruz.'BİZİM ÜLKEMİZİN KURALLARI VE KANUNLARI VAR'Bir şirketin nasıl kuralları varsa bizim ülkemizin de kuralları ve kanunları var. Bunları uygulamak istiyoruz. Biz esasında daha kısa çözeriz diye düşünüyordum ama şu ana kadar olmadı. Mutabık kalındığı zaman anında erişime açılacak.'BAŞKA PLATFORMLARIN KAPATILMASI SÜRECİ YOK'Diğer platformlarla ilgili durum yok. Bizim elbette görevlerimiz var ama başka bir sosyal medya medya platformunun kapatılmasıyla ilgili bir süreç olmadığını net olarak söylemek isterim. Ancak çocuklar için bir oyun platformu vardı 'Roblox' diye o tamamen bir mahkeme kararı sonucunda BTK'ya gereği yapılması için gönderilen bir kararla ilgili yapılan uygulamadır. Bizim orada Bakanlık olarak ya da BTK olarak bir inisiyatif almamız söz konusu olmadı. Mahkemenin kararı uygulandı.