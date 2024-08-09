  • USD: 33,46 - 33,52
  • EURO: 36,54 - 36,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'Filistin' çağrısı: Tüm dünya soykırım davasına katılmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağlı mevkidaşı Ervin İbrahimovic ile ortak açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin İsrail'in yargılandığına davaya müdahil olma başvurusunu değerlendiren Hakan Fidan tüm dünyanın soykırım davasına katılması gerektiğine dikkat çekerek, "İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyenler, Gazze'deki katliamın suç ortağıdır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'Filistin' çağrısı: Tüm dünya soykırım davasına katılmalı
Ekleme: 9.08.2024 - 12:57 Güncelleme: 9.08.2024 - 13:00 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'Filistin' çağrısı: Tüm dünya soykırım davasına katılmalı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağlı mevkidaşı Ervin İbrahimovic ile ortak açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin İsrail'in yargılandığına davaya müdahil olma başvurusunu değerlendiren Hakan Fidan tüm dünyanın soykırım davasına katılması gerektiğine dikkat çekerek, "İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyenler, Gazze'deki katliamın suç ortağıdır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan 'Filistin' çağrısı: Tüm dünya soykırım davasına katılmalı

Fidan şunları söyledi:

"Gazze'deki katliamın failleri cezasız kalmamalı. Bu caniler uluslararası mahkemelerde er ya da geç hesap vermeli"