ABD'de tutuklu bulunan Eylem Tok'un mahkemeye yazdığı mektup ortaya çıktı

Türkiye'nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı.ABD'de tutuklu bulunan ve Türkiye'ye iadesi için işlemlerin sürdüğü Tok son olarak, avukatı aracılığıyla mahkemeye bir mektup sundu.Sağlık durumunun kötüleştiğini iddia eden Tok, bu süreçte yaşadığı sıkıntıları yazdı.Eylem Tok, mektubunda yemek yemede ve uyumada ciddi zorluklar yaşadığını belirtti.'Yemek yemede, uyumada zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyorum ve önemli miktarda kilo kaybediyorum” ifadeleriyle hapishanedeki koşulların kendisini etkilediğini öne sürdü.Tok, dört yıl önce epilepsi hastalığına yakalandığını ve hapishanede iki kez nöbet geçirdiğini de belirtti.Mektubunda, ABD'deki planlarından da bahseden Tok, “ABD'de oğlum için ve kendim için dil okuluna yazılacaktım. Sonunda da burada bir galeri açmayı umuyordum,” dedi.Tok, Amerika'da yeni bir hayat kurmayı planladığını ancak yaşanan olayların bu planları alt üst ettiğini de söyledi.Yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne sebep olmuştu.Oğuz Murat Aci, olay sırasında ATV tipi bir arazi aracıyla yol kenarında park halindeydi. Kazada dört kişi de yaralandı.Kazanın ardından, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un hava yoluyla Mısır'a gitmek üzere çıkış yaptıkları tespit edildi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Tok ve Cihantimur'un Mısır'dan Amerika'ya geçtiklerini duyurdu.Tunç, 7 Mart tarihli açıklamasında, 'Geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de Interpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir,' dedi.Olaydan sonra, Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bülent Cihantimur'un şirket çalışanı Ayşe Ceren Saltoğlu ise, Tok ve oğlunu havalimanına götürdüğü iddiasıyla bir süre tutuklu kaldı.