WhatsApp sonunda bunu da yaptı! İşte beklenen özellik geldi

WhatsApp, normal Android ve iOS sürümleri için tamamen yeni Meta AI asistanını zaten tanıttı, ancak özellik yakında işletme hesapları için de gelebilir. Şirket, kurumsal müşterilerin uygulama deneyimini geliştirmek için yeni bir özelliği test ediyor.WhatsApp Android beta 2.24.19.16 sürümünde görüldüğü üzere şirket, iş uygulaması sürümü için Meta AI asistanını getiriyor. En son test güncellemesi, Google Play Beta Programı aracılığıyla bazı beta test kullanıcılarına sunuldu. WhatsApp Business için Meta AI chatbot, belirli avantajlara sahip olacak.- 7/24 yardım: Kullanıcılar herhangi bir sınırlama olmaksızın sorularına yardım veya yanıt alabilirler.- Daha fazla iş yapın: Uygulamanın sanal asistanı, diğer işlemlere odaklanabilmeniz için işinizin düzenli kalmasını sağlayacak.- Üretken olun: Kullanıcılar işlerini tanıtmak veya profillerini güncellemek için eğlenceli görüntüler veya içerikler üretebilir.Meta AI sohbet robotu, işletme kullanıcılarının yeni müşteriler çekmesine ve eski müşterilerle mevcut bağı güçlendirmesine yardımcı olacak. Ayrıca kullanıcılar, ürünlerini daha verimli bir şekilde sergilemek için ilgi çekici açıklamalar yazabiliyor veya kataloglar ekleyebiliyor.Bu özellik şu anda sınırlı ülkelerde kullanılabiliyor. Ancak WhatsApp yakında akıllı uygulama içi asistanını daha fazla bölgeye genişletecek. Şu anda test aşamasında ancak yakında kararlı bir sürümle genel uygulama kullanıcılarına ulaşması bekleniyor.