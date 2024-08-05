Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatları Orta Doğu'daki gerilimin ardından yatırımcının ilgi patlamasıyla rekorlara koşuyor. Geçen haftanın son işlem gününü rekor yükselişle kapatan altın yeni haftada da yatırımcısını yüzünü güldürdü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 5 Ağustos Pazartesi altın fiyatları...

Altın fiyatları uzun süren gerileme döneminin ardından geçen hafta adeta patlama yaşadı. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından ve Orta Doğu'da İran ile İsrail arasınd7aki gerilimin tırmanması, altın fiyatları açısından tetikleyici unsur olmuştu.Altının gramı geçtiğimiz hafta cuma gününü 2.619 TL' seviyesinde kapatırken çeyrek altın ise 4.325,00 TL'den işlem görmüştü.Altın yeni haftaya da yükselişle başladı.Alış 2.623,14Satış 2.623,72Alış 4.262,00Satış 4.335,00Alış 8.552,00Satış 8.663,00Alış 17.076,00Satış 17.273,00Alış 2.446,27Satış 2.446,68