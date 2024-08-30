Türk Yıldızları Anıtkabir semalarında! Nefes kesen anlar...

Mustafa Kemal Atatürk komutasında, 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde tarihin en büyük kahramanlık destanlarından biri yazıldı.102. yılın coşkusu Anıtkabir'de vatandaşların katılımıyla kutlandı.Devlet erkanı ve vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi.Tören sonrası Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Anıtkabir çevresinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'da 28 Ağustos'ta çevre tanıma, 29 Ağustos'ta ise prova için uçtu.ANITKABİR SEMALARINDA UÇTULARZafer Bayramı kapsamındaki uçuşlarına devam eden Türk Yıldızları, bugün saat 12.00'de de Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.Türk Yıldızları, saat 18.00'de Mogan Gölü üzerindeki gösteri uçuşuyla Zafer Bayramı çerçevesindeki uçuş faaliyetlerini tamamlayacak.ÖZEL UÇUŞTrük Yıldızları'nın gösteri uçuşu Anıtkabir ile buluşunca ortaya mest eden görüntüler bıraktı.İşte Türk Yıldızları'ndan kareler...