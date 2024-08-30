O cadde trafiğe kapandı! Yola çıkacaklar dikkat

İstanbul Valiliği, İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıkladı.Kutlama töreni ve tören geçişinin yapılacağı bölgelerde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.Bugün sabahın erken saatlerinde Fatih'te bulunan Vatan Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı.Araçlar daha önceden belirlenmiş alternatif yollara yönlendirildi.Etkinliklerin sona ermesiyle beraber caddenin gün içinde tekrardan trafiğe açılacağı açıklandı.Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi gidiş ve gelişlerEdirnekapı, D100 kuzey ve güney istikameti10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk BulvarıKeçeci Meydan SokakHal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı girişleriAdnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklarTatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılım