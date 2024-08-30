O cadde trafiğe kapandı! Yola çıkacaklar dikkat
Fatih'te bulunan Vatan Caddesi ve bağlantı yolları 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatıldı.
İstanbul Valiliği, İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıkladı.
Kutlama töreni ve tören geçişinin yapılacağı bölgelerde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI
Bugün sabahın erken saatlerinde Fatih'te bulunan Vatan Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı.
Araçlar daha önceden belirlenmiş alternatif yollara yönlendirildi.
Etkinliklerin sona ermesiyle beraber caddenin gün içinde tekrardan trafiğe açılacağı açıklandı.
BUGÜN TRAFİĞE KAPALI OLACAK YOLLAR
Adnan Menderes Bulvarı, Vatan Caddesi gidiş ve gelişler
Edirnekapı, D100 kuzey ve güney istikameti
10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı
Keçeci Meydan Sokak
Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı girişleri
Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar
Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden Vatan Caddesi'ne katılım