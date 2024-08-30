İşgücü Uyum Programı tanıtıldı: Yeni meslek kapıları aralanacak...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İş Kurumu 'İşgücü Uyum Programı'na (İUP) katıldı. Burada konuşma gerçekleştiren Yılmaz, programa dair açıklamalarda bulundu.İşgücü Uyum Programıyla farklı mesleklerin, beceri ve girişimciliğin kapılarını açarken kariyerlerine ilk adımlarında da destek olacaklarını ifade eden Yılmaz, 'Hükümet ekonomi programı kapsamında istihdamı güçlendirirken çalışma hayatında yaşanan küresel dönüşüme de seyirci kalmıyor. İşgücü Uyum Programı, işgücü piyasasından uzak kalmış vatandaşlarımız; kadınlar ve gençler için önemli bir fırsat. Programın merkezinde, iş hayatına katılım sağlayamamış, ancak potansiyeli olan vatandaşlarımızı iş dünyasına entegre etmek var. Çalışma hayatında vatandaşlarımıza yeni fırsatlar sunulacak, eğitimler almaları ve tecrübe kazanmaları sağlanacak. Eğitim konuları finansal okuryazarlıktan etkili iletişime, iş sağlığı ve güvenliğinden kariyer yönetimine geniş bir yelpazede kişisel gelişim imkânı sunacak. Çalışma alanları arasında; geri dönüşüm ve atık yönetimi, engelli, yaşlı, hasta ve çocuk bakımı, doğal yaşam alanlarının restorasyonu ve ağaçlandırma, tarımsal üretim ve hayvancılık gibi alanlar bulunacak' dedi.Programın detaylarını anlatan Yılmaz şunları söyledi: 'Program kapsamında çalışma hayatına adım atan vatandaşlar yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olacak. Bir taraftan kamu kurumunda tecrübe edinirken, başka bir işte daha çalışmaları mümkün olacak. Programın ilk 4 haftası 5 gün, geri kalanında haftada 3 gün çalışarak 140 fiili gün sürmesi planlanıyor. Katılımcılara günlük net asgari ücret ödenecek ve kısa vadeli sigorta primleri (yüzde 5,5 prim oranı) sağlanacak. İşgücü Uyum Programı'ndan öğrencilerin faydalanmasının da önünü açıyoruz. Üniversite öğrencileri eğitimlerine devam ederken, bir taraftan da çalışma hayatında tecrübe kazanacak ve harçlıklarını çıkarabilecek. Program, daha az maliyetle daha fazla kişiye ulaşma imkânı sunacak ve iş arayanların yeteneklerini geliştirerek özel sektörde iş bulmalarını kolaylaştıracak. Yeni yaklaşımla, hem iş gücü piyasası daha dinamik hale getirecek hem de vatandaşların kariyerlerinde sağlam adımlar atmaları sağlanacak.'ŞKUR, istihdamı artırmak ve işgücü piyasasına geçişi kolaylaştırmak amacıyla daha önce hayata geçirdiği programlarla ilgili 'Etki Değerlendirmesi' yaptıklarını ve yeni yaklaşımlar geliştirdiklerini aktaran Yılmaz, ' Toplum Yararına Programlar' gibi aktif iş gücü programlarından etkinlik ve verimlilik çıktıları alındı, işgücü piyasası için en faydalı olacak şekilde değişikliğe gidildi. 'Toplum Yararına Programlar'a sadece afet ve acil durumlarda başvurulacak. Başlattığımız İşgücü Uyum Programı ise içerik itibariyle çok farklı. Zamanın ruhuna uygun, yeni bir perspektifle tasarlanan İşgücü Uyum Programı, çalışmaya adım atmayı kolaylaştırıcı, cesaretlendirici ve yol gösterici olacak. Vatandaşlarımızın becerilerini geliştirerek farklı sektörlerde iş bulma şansını artıracak' dedi.Yılmaz, eylül ayının ilk haftası güncellenmiş OVP'yi kamuoyu ile paylaşmayı planladıklarını belirtti. Yılmaz, 'İşgücü Uyum Programı'na (İUP), eylül ayında açıklayacağımız 2025-2027 dönemini içeren OVP hedefleriyle de örtüşecek şekilde hazırlandı. 12. Kalkınma Planımız ve OVP doğrultusunda güçlü ve sürdürülebilir bir işgücü piyasası oluşturmak, istihdamı artırmak ve işgücümüzü daha nitelikli hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. İşgücü Uyum Programı'nın, işsizlikle mücadelede önemli bir araç olarak öne çıkacağına inanıyorum' ifadelerini kullandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise 'Bu programın nihai hedefi, işgücüne katılımı ve istihdamı artırmak. Programın merkezinde, iş hayatına çeşitli nedenlerle katılım sağlayamamış, çalışma potansiyeli olan vatandaşlarımızı iş dünyasına entegre etmek var. Esnek ve kısmi katılım modeliyle, vatandaşlarımızın, özellikle gençlerimizin, öğrencilerin, kadınların ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşlarımızın üretken bir yaşama geçmelerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Sosyal politikalarımızda hedeflediğimiz gibi; insanlara balık vermek değil balık tutmayı öğretmeyi amaçlıyoruz. Böylece ömürleri boyunca kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenebilsinler' dedi.