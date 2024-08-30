Fatih Altaylı, İmamoğlu'nu nasıl savunacağını şaşırdı

İstanbullunun kabusu haline gelen 'Beyaz Yol' çalışması kapsamında yanlış yere konumlanan bakım aracına çarpmamak için manevra yapan metrobüs, karşı yönden gelen metrobüse çarptı. Kazada 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetti, 53 kişi de yaralandı.Saat 08.40 sularında gerçekleşen kaza sonrası yaralananlar Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere 11 farklı hastanede tedavi altına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, yaralıları hastanelerde ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.Kazaya ilişkin hazırlanan ön raporda, metrobüs şoförünün dönüş yapılacağına dair uyarıyı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.Küçükçekmece'de 4 Temmuz 2021'de ve 1 Ekim 2023'te yaşanan metrobüs kazalarında da çok sayıda kişi yaralanmıştı.Kaza Türkiye'de gündem olurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uzun süre açıklama yapmaması dikkati çekti. Kaza sırasında Adıyaman'da bulunan İmamoğlu, 'İner inmez gidip hastanede kontrolleri yapacağım. Görüntüler geldi, bir sürücü hatasına benziyor. Hızlıca tetkik edeceğiz' dedi.Kazayla ilgili pek çok ayrı yerden ve ayrı açıdan çekilen videoları izlediğini söyleyen Altaylı, 'Evet şoförün hatası var ama tek başına o hatalı değil. Şeritlerden biri kapatılmış. Burada beyaz yol çalışması var. Orada hafif ticari bir araç duruyor. Otobüsün gelip ondan 50 metre önce çıkması gerekiyor. Fakat otobüs yolu kaçırıyor. Otobüs şoförünün ihmali var. Ancak bana sorarsan işaretlerde de sorun var. Oraya kukalar dizmişler. Kukalarla otobüsün önünü de kesmen lazım. Otobüs şoförünün hatası var ama orayı düzenleyenlerin de hatası var' ifadelerini kullandı. Altaylı, şöyle devam etti:'Bazıları burada İBB Başkanı'nı suçluyor. Saçmalığın daniskası. Oraya gidip kukaları belediye başkanı mı dizecek? O zaman Türkiye'deki her trafik kazasında cumhurbaşkanını suçlamak lazım. Böyle saçma bir şey olmaz. İmamoğlu'na saldırmaya bahane arıyorlar. Ne olsa saldırıyorlar. O yüzden ciddiye almak mümkün değil.'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaza bölgesiyle ilgili uyarılar dikkate almadığı belirlendi.Metrobüsü kullanan yolcuların fark ettiği tehlikeyi İBB'nin görmediği kaydedildi.Aylar önce bir metrobüs yolcusunun, Sefaköy-Yenibosna hattında ölümlü kaza yaşanabileceği yönünde ikazda bulunduğu fakat dikkate alınmadı öğrenildi.Uyarısını sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşan Yusuf Ömer isimli vatandaşın, “Yenibosna Sefaköy metrobüs durağı arasında çok büyük metrobüs kazası olacağını ve bu yolda ölümlü kaa olabileceğini şimdiden söyleyerek İBB Başkanı hakkında buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Yol berbat üstü kötü önlem alın” ifadelerine yer verdiği saptandı.