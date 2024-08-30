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Beyaz Gazete
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Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Ekleme: 30.08.2024 - 10:12 Güncelleme: 30.08.2024 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı: "30 Ağustos, tarihimizin en parlak zaferlerinden biri olarak, bize birlik ve beraberliğin gücünü gösteriyor. Şanlı zaferin yıl dönümünde, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda, barış ve kardeşlik rüzgârlarının hiç eksik olmamasını diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum"

Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı