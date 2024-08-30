CHP’li Büyükşehir Belediyesi'nde skandal: 'Aşk, para, dini değerlere küfür, şiddet' ne ararsan var!

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde gönül ilişkisi olduğu ileri sürülen erkek ve kadın belediye personelleri arasında para meselesinden dolayı, 2 personel arasında yaşandığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Paylaşımların ardından konuyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatıldı. Tartışmada erkek çalışanın dini değerlere küfür ve hakaret ettiği iddia ediliyor.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'de yaşanan olayda, aralarında gönül ilişkisi olduğu ileri sürülen erkek ve kadın belediye personelleri arasında para meselesinden tartışma çıktı. Olay yerinde bulunan kişi tarafından çekilen görüntüde, yaşanan tartışmada erkek çalışanın dini değerlere küfür ve hakaret ettiği iddia edilirken, kadın personelede ağza alınmayacak küfürler ediyor.Tartışma, diğer personellerin araya girmesiyle yatıştırılırken, görüntülerin bazı sosyal medyada paylaşılmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca herhangi bir suç unsuru olup olmadığına yönelik çalışma başlattı.Ortaya çıkan olayın ardından görüntülere yansıyan ve güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen erkek şahsın işine son verildiği, kadının ise memur olmasından dolayı yer değişimi yapıldığı belirlendi.