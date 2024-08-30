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Cevdet Yılmaz sosyal medyadan paylaştı! 'Çiftçilerimizin yanındayız'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, planlı tarım politikaları çerçevesinde çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini duyurdu.

Cevdet Yılmaz sosyal medyadan paylaştı! 'Çiftçilerimizin yanındayız'
Ekleme: 30.08.2024 - 09:48 Güncelleme: 30.08.2024 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Cevdet Yılmaz sosyal medyadan paylaştı! 'Çiftçilerimizin yanındayız'
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sayesinde tarım destekleri, dün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tarımda uzun süredir üzerinde çalışılan yeni destekleme modeli açıklandı.

'TARIMI STRATEJİK BİR SEKTÖR OLARAK GÖRÜYORUZ
'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kaydetti:

Planlı tarım politikamız çerçevesinde çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tarımı stratejik bir sektör olarak görüyoruz ve tüm imkanlarımızla desteklemeyi sürdüreceğiz.

Cevdet Yılmaz sosyal medyadan paylaştı! 'Çiftçilerimizin yanındayız'