Bursa'da ünlü sporcu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu! Kulüpten açıklama: ‘Bir süre uyku ilacı kullandı’

Bursa'da Nilüfer Belediyespor'da forma giyen genç voleybolcu takımın smaçörü, Kosta Rika'lı Pilar Marie Victoria Lopez'in ölümü voleybol dünyasını yasa boğdu.Çok sayıda kulüp resmi sayfalarından Nilüfer Belediyespor'a başsağlığı mesajı yayınladı.Sultanlar Voleybol Liginde mücadele eden Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor'un 29 yaşındaki Porto Rikolu oyuncusu smaçör Pilar Marie Victoria Lopez, dün sabah gerçekleştirilen antrenmana katılmamıştı.Kulüp yetkililerinin evine gittiği genç oyuncu, yatağında hareketsiz halde bulunmuştu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Lopez'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.Voleybol camiasını derinden sarsan acı olay sonrası kulüplerden de birbiri ardına başsağlığı mesajları geldiKulüp Müdürü Kenan Daştan, oyuncuları olan Pilar Marie Victoria Loplez'in, her zaman olduğu gibi çarşamba günü yapılan idmana katıldığını belirtip, 'Pilar Marie Victoria Lopez, ilk geldiği zamanlar uyum sorunu yüzünden uyku problemi yaşıyordu.Bir süre uyku ilacı aldı. Sonra, normale döndü. Çarşamba günü idmana katıldı. Hiçbir sorunu yoktu. Akşam, aynı apartmanda kalan yabancı bir oyuncumuzla akşam yemeği yedi.Yemek sonrası arkadaşlarının yanında 2 adet ağrı kesici hap içti. Sonra eve gitti. Saat 23.00- 24.00 sıralarında arkadaşlarına mesaj gönderdi' dedi.Lopez'in perşembe günü idmana katılmayınca olayın ortaya çıktığını belirten Daştan, 'Gelmeyince merak ettik. Telefon açtık cevap vermedi.Eve gittik. Zile bastık açan olmadı. Bu sırada kendisini aradığımızda telefon sesini duyduk. Çilingir çağırıp içeri girdiğimizde Lopez, yatağında cansız yatıyordu.Dün gece menajeri Bursa'ya geldi. Kendisi de oyuncunun hiçbir sağlık sorunun bulunmadığını söyledi. Olayı öğrenen ailesi de Bursa'ya geliyor.Otopsinin ardından cenazeyi kendilerine, yapmayı düşündüğümüz törenin ardından vereceğiz' diye konuştu.Bu arada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Pilar Marie Victoria Lopez'in evinde yaptıkları incelemede şüpheli bir duruma rastlamadığı öğrendi.Kalp krizinden yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Lopez'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.VakıfBank Kulübü paylaştığı mesajda, 'Nilüfer Belediyespor'un oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sevenleri, ailesi, Nilüfer Belediyespor ve voleybol camiasına başsağlığı diliyoruz.'Eczacıbaşı Dynavit kulübü ise, 'Nilüfer Belediyespor'un oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm yakınlarına, Nilüfer Belediyespor'a ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz' ifadelerine yer verildi.Beşiktaş kulübü ise, 'Nilüfer Belediyespor'un oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, yakınlarına, Nilüfer Belediyespor'a ve voleybol camiasına başsağlığı dileriz' mesajını yayınladı