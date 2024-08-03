Naci Görür uyardı! 'Daha büyüğü olabilir'

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'da sabah saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından ikazda bulundu. Depremin Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonunda olduğunu belirten Görür, "Zon doğrultu atımlı ve sağ yönlü. Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var." dedi.

Uzmanların sık sık deprem uyarısında bulunduğu Bursa, sabah saatlerinde sallandı. Saat 05.05'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı. Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür dikkat çeken bir uyarıda bulundu.Bursa'da daha büyük bir deprem olabileceğini söyleyen Görür, şunları söyledi:'Bursa, Gazioluk- Orhaneli'nde 4,1 deprem oldu.Hemen Bursa güneyindeki Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonu bölgesinde oldu. Zon doğrultu atımlı ve sağ yönlü.Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var.Bknz. Bursa ve yöresindeki 1855, 1857, 1953, 1954 depremleri'