Türkiye'nin savunması dünya medyasında: 6 ülkenin tercihi Türkiye oldu

Türkiye, savunma sanayiinde önemli bir dönüşüm geçirerek küresel bir oyuncu haline geldi.Son yıllarda yapılan yatırımlar, teknoloji geliştirme ve yerli üretim stratejileri sayesinde Türkiye, savunma alanında uluslararası alanda tercih edilen bir konuma yükseldi.Özellikle insansız hava araçları (İHA), denizaltılar ve gelişmiş füze sistemleri gibi stratejik ürünlerle dikkat çeken Türkiye, savunma sanayiindeki yenilikçi yaklaşımları ve yüksek teknoloji üretim kapasitesi ile global pazarın önemli oyuncularından biri oldu.Dikkat çeken bu başarı, dünya medyasında da analizlerin kaleme alınmasına sebep oluyor.The Eurasian Times'ın haber sitesinde Ritu Sharma imzasıyla yayınlanan analizde, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerin Akıncı İHA'larına ilgi gösterdiği belirtildi.Ayrıca, İslam ülkelerinin artık Amerikan savunma ürünlerinden uzaklaşarak Türkiye'nin savunma sistemlerine yöneldiği ifade edildi.The Eurasian Times, yaptığı analizde 'Türkiye, Bayraktar TB-2 ile silahlı insansız hava araçları için uluslararası pazarda kendisini önemli bir oyuncu olarak konumlandırdı.' ifadelerini kullandı.Ayrıca son zamanlarda; Pakistan, Endonezya, Malezya, Azerbaycan, Maldivler ve Suudi Arabistan'ın silah tedariki konusunda Ankara'ya ihtiyaç duyduğunun altı çizildi.Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir oyuncu olarak öne çıktığı belirtilen analizde, ANKA insansız hava aracı, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Bayraktar TB2 gibi sistemlerin katkısıyla ülkenin itibarının daha da pekiştirildiği ifade edildi.Endonezya'nın, Türkiye'den 45 adet Atmaca gemi savar füzesi ve 12 ANKA insansız hava aracı satın alma kararının ardından, Bayraktar'ın AKINCI TİHA'larına da ilgi gösterdiği bilgisi verildi.The Eurasian Times, Siparişi verilen ANKA'ların 2025 yılına kadar teslim edilmesinin beklendiğini yazdı.Atmaca gemisavar füzelerinin, Amerikan yapımı AGM-84 Harpoon füzelerinin yerini alacak şekilde üretildiği bildirildi.Öte yandan, Türkiye'den 6-7 adet AKINCI TİHA-A temin ederek aktif olarak kullanan Pakistan'ın, yeni ve güçlü AKINCI TİHA-B modeline de ilgi gösterdiği belirtildi.Ayrıca, Maldivler'in Hava Kuvvetleri'nin, üç adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını envanterine kattığı bilgisi verildi.Suudi Arabistan'ın, 2023 yılında iki ülke arasında yapılan büyük çaplı savunma anlaşması çerçevesinde Türk İHA'larını satın alacağını açıkladığı hatırlatıldı.Şu anda 33 ülke tarafından kullanılan Bayraktar TB2'nin 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamladığı belirtilirken, Baykar'ın 2023 yılında 1,76 milyar dolarlık rekor ihracat gerçekleştirdiği vurgulandı.Analiz şu ifadelerle devam etti:'Bu drone'lar, Batılı ülkelerin yalnızca kendileri için sakladığı ölümcül teknolojiyi, dünyanın en küçük ordularına bile sunma vaadi taşıyor.'Türkiye'nin, savunma sanayiini 1980'lerden beri inşa ettiği bilgisi verildikten sonra ise güçlü savunma sanayi vizyonunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde ivme kazandığının altı çizildi.Türkiye'nin silah ihracatının son dört yılda yüzde 106 oranında arttığını yazan haber, 'Türkiye farklı coğrafyalarda 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç etmekte.' bilgisini verdi.