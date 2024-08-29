Son bir haftada 65 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 65 teröristin, yılbaşından bu yana ise 1828 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Büyük Zafer'in 102’nci yılına ulaşmanın haklı gurur ve heyecanını milletçe idrak ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü şimdiden kutluyor; başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında,- Ankara’da geçit töreni,- Deniz Kuvvetlerimizin yüzer unsurları tarafından 22 limanda halka açık liman ziyaretleri,- Ankara’da Türk Yıldızları, İstanbul’da Solo Türk ekiplerimizin gösteri uçuşu ile Eskişehir’de Muharip Uçak Geçişi,- Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik Komutanlıklarınca Afyonkarahisar ve Ankara’da konserler icra edilecektir.Ayrıca, Bando Komutanlıklarımız tarafından 26 Ağustos’ta başlayan ve birçok ilimizde gerçekleştirilen bando konserleri 9 Eylül’e kadar devam edecek, “Askerî Müzelerimiz” ise 30 Ağustos’ta halkımız tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir.Tüm halkımızı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününün coşku ve heyecanını birlikte yaşamaya davet ediyoruz.Ayrıca, yarın itibarıyla terfi edecek tüm personelimize yeni rütbe ve görevlerinde başarılar diliyor, emekliye ayrılacak mensuplarımıza da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı bir yaşam diliyoruz.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarla;Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, 65’i son bir haftada olmak üzere 1 Ocak’tan bugüne kadar 1.828 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan1 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde meydana gelen araç kazası sonucu 22 Ağustos’ta şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Uğurcan Işık’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.Tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemiyle dünya standartlarında güvenliği sağlanan hudutlarımızda;- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 394 şahıs yakalanmıştır. 1.370 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 15’i terör örgütü mensubudur.- Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9.067’ye yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 72.082 olmuştur.Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında 1 Kasım 2019’da başlayan ve 5 Ekim 2023’e kadar devam eden Birleşik Kara Devriyesi, 22 Ağustos’ta Barış Pınarı Harekât bölgesinde yeniden başlatılmıştır.24 Ağustos 2016’da ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden teröristlere yönelik Suriye’nin kuzeyinde başlatılan ve başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekâtı’nın yıl dönümünde kahraman Mehmetçiğimizi bir kez daha kutluyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz.Sayın Bakanımız, 24-26 Ağustos tarihleri arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrif ettiği,- Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni ile,- Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat’ta düzenlenen kutlama programına ve Ahlat Komando Tabur Komutanlığımızın açılışına katılmıştır.- 27 Ağustos’ta veda ziyaretinde bulunan Jandarma Genel Komutanı ile ABD’nin Ankara Büyükelçisini kabul eden Sayın Bakanımız, 28 Ağustos’ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile birlikte Yüksekova’da, 1’inci Lig’e yükselen Yüksekova Spor Kadın Futbol Takımıyla bir araya gelmiş ve Gençlik Merkezini ziyaret etmiştir.Aynı gün, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan ve 2'nci Ordu Komutanlığına bağlı ana ve ast birlikler ile video telekonferans toplantısı gerçekleştiren Sayın Bakanımız;- Bugün, Bakanlığımızda düzenlenecek Rütbe Terfi Törenine,- 30 Ağustos’ta; Anıtkabir’de düzenlenecek törene, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki tebrigata, Devlet Mezarlığındaki Anma Töreni ile Kara Harp Okulundaki Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet törenine,- 31 Ağustos’ta ise Deniz ve Hava Harp Okulları ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulundaki mezuniyet törenlerine katılacaktır.İsrail, tüm çağrılara rağmen uluslararası hukuku çiğneyerek saldırganlığına devam etmekte, bölgedeki gerilimi de artırmaktadır. Krizin en başından beri İsrail’in saldırılarını yayacağına dair endişelerimizi dile getirmekteyiz. İsrail’in saldırganlık ve sorumsuzluğunun bölgemizi getirdiği durum ortadadır.Filistin halkına uyguladığı soykırım ile bölgesel ve küresel güvenliği tehdit eden İsrail’in, son olarak Batı Şeria’da başlattığı yasa dışı operasyon dâhil, uluslararası hukuku tamamen yok sayan eylemlerine karşı gerekli tüm tedbirlerin alınması, hem Filistin halkının hem de bölgemizin refah ve istikrarı açısından ateşkes görüşmelerinin ciddi bir şekilde ilerlemesi ve neticelenmesi elzemdir.Öte yandan, Gazze’deki zulüm ve katliamları duyurmak için çalışırken İsrail’in saldırısı sonucu yaralanan TRT mensuplarına ve TRT ailesine geçmiş olsun diyoruz.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.Bu kapsamda,- Yunanistan ev sahipliğinde, 2-6 Eylül tarihleri arasında icra edilecek DYNAMIC GUARD-II/2024 tatbikatına NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2’de görevli TCG YILDIRIM gemimiz katılım sağlayacaktır.- 2-13 Eylül tarihleri arasında İtalya’da DYNAMIC MOVE-II tatbikatı icra edilecektir.Almanya Deniz Kuvvetlerine ait HAMBURG gemisi tarafından 22-26 Ağustos tarihleri arasında Aksaz’a, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ARIKU gemisi tarafından ise 23-27 Ağustos tarihleri arasında İzmir’e liman ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.TCG ALEMDAR gemimiz, DYNAMIC MONARCH-24 tatbikatı kapsamında 23-25 Ağustos tarihleri arasında Cagliari/İtalya’ya liman ziyareti yapmıştır.Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait DIPONEGORO korveti tarafından16 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Mersin’e liman ziyareti gerçekleştirilmektedir.Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU gemisi tarafından 30 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında, ABD Donanmasına ait USS WASP amfibi gemisi tarafından 1-5 Eylül tarihleri arasında İzmir’e, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait LANGUEDOC fırkateyni tarafından 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Mersin’e liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir.NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, Romanya hava sahasında bugün (29 Ağustos) icra edilen Mukabil Hava Harekâtı eğitimlerine 4 adet F-16 ve tanker uçağımız ile katılım sağlanmaktadır.3-5 Eylül tarihleri arasında Mısır’da düzenlenecek Uluslararası Havacılık Fuarı’na 2 adet F-16 uçağımız katılacaktır.Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye destek vermeye devam etmektedir.Bu çerçevede, bugüne kadar 30 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 98 helikopter ile 2.919 sorti yapılarak destek sağlanmıştır.Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine de devam edilmektedir.Bu kapsamda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından;- Yeni Tip Denizaltı Projesinin birinci gemisi Piri Reis,- Yakıt 2-3-4 akaryakıt gemileri ve,- Dünyada sınıfının en büyüğü olan 3.000 tonluk Denizaltı Havuzu hizmete alınmıştır.Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet törenleri yarın (30 Ağustos),Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu ile Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokullarının mezuniyet törenleri ise 31 Ağustos’ta icra edilecektir.2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarından; 1.510 subay ve 2.051 astsubayın yanı sıra 17 dost ve müttefik ülkeden 103 subay ve 62 astsubay mezun olacaktır.Ayrıca, Millî Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini kapsamında başvurular 3 Eylül’de başlayacak olup 3 Ekim’e kadar sürecektir.Sonuç olarak Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları ülkemizin savunma ve güvenliği için nitelik ve nicelik olarak her geçen gün daha da güçlenmeye, üstlenmiş olduğu tüm görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.