Katil İsrail ordusundan vahşi strateji! Gazze’den sonra hedef Batı Şeria

Katil İsrail ordusunun, Hamas bahanesiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 534'e yükselirken İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, ordunun Batı Şeria'nın kuzeyinde 'geniş çaplı operasyon' başlattığı belirtildi.İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı 'geniş çaplı' saldırılarda 11 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumu kritik çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı harekete geçtiğine işaret edilen haberde, Kara Kuvvetlerine destek için savaş helikopterleri ve insansız hava araçlarının (İHA) da kaldırıldığı ifade edildi.İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar düzenledi.Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El-Faria Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 5 kişinin öldürüldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.Bakanlığın bir başka açıklamasında da İsrail askerlerinin Cenin kentine düzenlediği baskında 2 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, çok sayıda zırhlı araçla Cenin kentine girerek İbn-i Sina Hastanesi yakınına konuşlandı.İsrail ordusu, Cenin kentinin güneyinde bir araca İHA saldırısı düzenledi. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, söz konusu araçta 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine batıdan giren İsrail güçleri, kentteki hastanelere baskın yaptı ve kuşatma altına aldı. Ambulansların çalıştırılmasına engel olan İsrail askerleri, ambulansların bazılarında arama yaptı.Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'na İHA ile saldırı düzenlendi, saldırı sonucu yaralıların olduğu ancak İsrail'in bölgeyi kuşatmaya aldığı için ambulansların olay yerine giremediği bilgisi paylaşıldı.WAFA, İsrailli keskin nişancının Nur Şems Mülteci Kampı'nda 62 yaşındaki Ayid Mahmud Nemr Ebu el-Heyca isimli vatandaşı evinde hedef alarak öldürdüğünü aktardı.Ebu Heyca'nın engelli olduğu, ailesinin kendisini kontrol etmek için gittiğinde evinde ölü bulunduğu belirtildi.İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde yer alan Faria Mülteci Kampına baskın düzenledi, bölgede İsrail ordusuna ait İHA'lar yoğun uçuşlarını sürdürüyor.Filistin Kızılayı ekiplerinin İsrail'in engelleri nedeniyle bölgedeki yaralılara ulaşmakta zorluk çektiği kaydedildi.İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Kalkilya kentinde de Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenledi.Bu arada Filistinli direniş grupları da İsrail askerleri ile çatışmaya girildiği yönünde açıklamalar yaptı.İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerim mülteci kamplarına baskın başlattığını belirterek, 'İran'ın Ürdün'den silah kaçırarak burada kapsamlı bir terör yapısı kurmaya çalıştığını' ileri sürdü.Katz, İsrail'in Batı Şeria'daki 'tehdide karşı Gazze'deki gibi muamele etmeleri gerektiğini' savunarak buradaki Filistinlilerin de 'Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesi' gibi tüm adımların atılması gerektiğini iddia etti.Katz, 'bunun her şey için bir savaş olduğunu ve kazanmaları gerektiğini' dile getirdi.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 662'ye yükseldi.Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentler ve buradaki mülteci kampları, 7 Ekim'den beri İsrail'in yoğun şiddetine ve bölgede sivil halkın cezalandırıldığı altyapı yıkımına maruz kalıyor.Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, Cenin, Tubas gibi kentlerde mülteci kampları Filistinli silahlı direniş gruplarının varlığıyla tanınıyor.Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail ordusunun işgal ettiği Batı Şeria'da 7 Ekim'den sonra düzenlediği 60 kadar hava saldırısının 'işgalci gücün yükümlülüklerine aykırı' olduğunu belirtiyor.İsrail 7 Ekim'den itibaren uluslararası hukuka aykırı biçimde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarının gasbına hız vermişti.Filistin topraklarının ve haklarının gasbedilmesinin öncülüğünü yapan aşırı sağcı figürlerin kritik roller aldığı Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, Batı Şeria'da 10 bin dönümden fazla Filistin toprağını tek taraflı 'gasbettiklerini' duyurmuştu.Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Batı Şeria'da Filistin topraklarını birbirinden ayıracak Filistinlilerden gasbedilen topraklarda İsrailliler için yeni yasa dışı yerleşim yerleri planlarını açıklamıştı.İsrail askerleri Tubas kentinde yer alan Faria Mülteci Kampı'nda Filistin Kızılayı'na ait sağlık noktasını da bastı.Baskın sırasında sağlık noktasındaki görevlilerin alıkonulduğu ifade edildi. İsrail askerlerinin Acil Bölüm Müdürü Nidal Avde'yi de darp ettiği kaydedildi.Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, çok sayıda sağlık çalışanının alıkonularak ayakta bekletildiği kameraya yansıyor.Soykırımcı İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde de çok sayıda noktaya bomba yağdırmaya devam ediyor. Dün düzenlenen saldırılarda 39 Filistinliyi daha katlettiler.HAMAS, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı geniş çaplı saldırının aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin ilhak projesini uygulama girişimi olduğunu belirtti.Yapılan açıklamada, 'İsrail ordusunun Batı Şeria kentlerinde başlattığı geniş çaplı askeri operasyon, aşırı sağcı siyonist hükümetin faşist bakanları tarafından ifade edilen planları uygulamaya ve Gazze Şeridi'nde devam eden acımasız soykırım savaşını Batı Şeria'daki kent ve mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletmeye yönelik bir girişimdir' denildi.Filistin Devlet Başkanlığı ise Gazze Şeridi'ndeki 'soykırım savaşı'yla birlikte Batı Şeria'da tırmanan İsrail saldırılarının 'korkunç ve tehlikeli sonuçlara' yol açacağını belirtti.Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı 'geniş çaplı' saldırılara tepki göstererek, bu ölçekteki saldırıların 'ölümcül şiddetin tırmanmasına yol açacağı' uyarısında bulundu.Merkezi İngiltere'de bulunan örgüt, İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Küresel Araştırma, Savunuculuk ve Politika Direktörü Erika Guevara-Rosas, 'İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da şehir ve kasabalara yönelik büyük koordineli askeri saldırı başlatması, son aylarda İsrail güçleri tarafından işlenen hukuksuz cinayetlerin artmasının ardından geldi ve daha fazla Filistinliyi riske atacak.' ifadesini kullandı.Ekim 2023'ten bu yana Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından uygulanan ölümcül güç ve devlet tarafından desteklenen ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi artış olduğunu vurgulayan Guevara-Rosas, İsrail güçleri ve bu İsraillilerin 142'si çocuk en az 622 Filistinliyi öldürdüğünü kaydetti.Af Örgütü yetkilisi, 'Bu ölçekte devam eden askeri operasyonlar şüphesiz ölümcül şiddetin tırmanmasına yol açacak ve daha fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olacak.' ifadesini kullandı.Guevara-Rosas, saldırıların İsrail'in Filistinlilere yönelik apartheid sisteminin ve işgal altındaki Filistin topraklarında süren hukuksuz işgalinin temel dayanakları olan zorla yerinden etme, kritik altyapının tahrip edilmesi ve toplu cezalandırmanın artmasıyla sonuçlanmasının muhtemel olduğunu kaydetti.İsrail güçlerinin hastaneleri kuşattığı ve erişimi engellediği yönündeki haberleri hatırlatarak İsrailli yetkilileri sağlık tesislerini ve personelini korumak için harekete geçmeye çağıran Guevara-Rosas, şunları kaydetti:'Ayrıca, tıbbi yardıma ihtiyaç duyan bireylerin ihtiyaç duydukları bakıma erişebilmelerini garanti altına almalıdırlar. İşgalci güç olarak İsrail'in Filistinlileri, evlerini ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki altyapıyı korumak gibi açık bir yükümlülüğü bulunmaktadır.'İsrail ordusunun bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı 'geniş çaplı' saldırılarda en az 10 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemişti. Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.