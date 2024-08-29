İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var...

Gelen son dakika bilgisine göre; İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kaza yaptı. 3'ü ağır 12 yaralının olduğu bildirildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü. Gelen son dakika bilgisine göre ise; Metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada metrobüsteki bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.3'Ü AĞIR 10 YARALIMeydana gelen kazada gelen ilk bilgilere göre 3'ü ağır 10 kişinin yaralandığı belirtiliyor.SEFERLERDE AKSAMAKaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.