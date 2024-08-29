Gençlere büyük tuzak, e-sigara sokakta kapış kapış

Yasak olmasına karşın elektronik sigara satışı el altından devam ediyor. Özellikle 'aromalı' denilerek pazarlanan ürünlerde binlerce zararlı kimyasalın yanı sıra bağımlılık yapan THC maddesi de bulunuyor. Uzmanlar ise en az sigara kadar bağımlılık yapan bu ürünleri kullananların, bir bağımlılıktan diğerine geçiş yaptığını söylüyor. Öyle ki sigara ile aynı zararı veren e-sigara ürünleri, kalp atım dengesini bozarak, kalp ve damarların stresini artırıyor. Yasaklı ürünler ayrıca kalbi besleyen damarları etkileyerek ölüme de neden olabiliyor. Gençleri zehirleyen ürünlerin el altından nasıl pazarlandığını ise bizzat Kadıköy'deki incelememizde şahit olduk.Türkiye’de, elektronik sigara tütün ürünleri reklam yasağı kapsamında olup, 4207 Sayılı Kanun gereği internet gibi elektronik ortamlarda satılıp, kargo ile taşınamıyor. Ancak tüm bu tedbirlere rağmen, internet veya diğer kaçak yollarla satış ise el altından devam ediyor. Yasaların nasıl hiçe sayıldığını anlamak için soluğu Kadıköy'deki bir pasajda aldık. 'E-sigara' satın almak istediğimizi söylediğimizde, bazı esnaflar dükkanların arka taraflarına ya da çekmece içlerine bakmamızı istediler.El altından satılan yasaklı ürünlerin fiyatı ise, nefes çekme sayısı ve aromanın yoğunluğuna göre değişiyor. Ortalama rakamlar ise bin TL. Ürünlerin patlama ihtimalini sorduğumuz satıcılar ise garanti vereceklerini kendilerinin de yıllardır bu üründen kullandıklarını söylediler. Kadıköy'de yasaklı ürünlerin 20 bin nefes çekimlik olanları 800 TL'den, 18 bin nefes çekimlik olanlar 700 TL'den satılırken, en ucuz ürünler ise 600 TL'den satılıyor. Ürünlerin bazıları ise likitli çalışıyor. Sıvı şekilli olan ürünlere duman performansı vermesi için eklenen parça 200 TL'den başlıyor.Uzmanlar ise el altından satılan yasaklı ürünlerin zehir saçtığını söyledi. Prof. Dr. Onur Noyan, "E-sigaranın daha az zararlı olduğu düşünülüyor ancak bu yanlış. Sigarayı bırakmak için tıbbi destek şart" diyor. Sigaranın tütünün yakılarak nikotin açığa çıkardığını, e-sigaraların ise nikotini yaktığını ya da buharlaştırdığının ifade eden Prof. Dr. Noyan, her ikisinin de ortak özelliğinin bağımlılık yapması olduğunu da sözlerine ekliyor.E-sigaranın zararlarına dikkat çeken Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alptekin Çetin, özellikle aromalı e-sigarada kullanıcının aroma tadını alırken aynı zamanda pek çok farklı zararlı kimyasalı ve beyin için en riskli bağımlılık yapıcı maddelerden biri olan nikotini vücuduna kabul ettiğinin altını çiziyor.Göğüs Hastalıklarından Uzm. Dr. Nuran Gökbulut da, dünyada tütün ürünü kullanan 1.3 milyar kişinin yüzde 80’inin düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşadığını söylerken, “Dünyadaki çocukların yarısı tütün dumanına maruz kalmakta ve her yıl 65 bin çocuk pasif olarak tütün kullanımına bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmekte” uyarısında bulundu.Öte yandan sokakta el altından satılan ürünler internetten de 1000 TL ile bin 500 TL arasında pazarlanıyor. E-sigara ürünleri yurtdışından da kaçak yollarla ülkeye sokuluyor. Yaptığımız araştırmalar sonucunda yasal olmayan satışların en çok yapıldığı mecraların ise arama motorunda çıkan ilk 7 sayfa olarak dikkat çekiyor. Simsarların e-sigaraya ait tüm detayları paylaştığı forum sitesi adeta zehir ticaretine çanak tutarken, uzmanlar ise piyasada 15 binden farklı e-sıvı ve elektronik sigara bulunduğunu dile getiriyor.