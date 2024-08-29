Donald Trump'tan dünya savaşı uyarısı

Amerika 5 Kasım'daki seçimlere hazırlanırken, yeniden aday olan Donald Trump ise üçüncü dünya savaşı hakkında konuştu.'3. Dünya Savaşı'na hiç olmadığı kadar yakın olduğumuzu düşünüyorum' diyen Trump, bu açıklamaları Michigan'da Ulusal Muhafız Birliği'ne hitaben yaptı.Konuşmasında, Ukrayna'nın Rusya topraklarında ilerlemesinden de bahsetti.'Ukrayna'da olup bitenlere bir bakın. Rusya topraklarında ilerliyorlar. 3'üncü Dünya Savaşı çıkacak' dedi.Donald Trump, Biden yönetimini eleştirerek sonu gelmeyen savaşlara kendisinin son verebileceğini söyledi.Dünyanın eşi benzeri görülmemiş tehlikelerle yüzleştiğini belirten Trump, özellikle ABD'nin karşı karşıya olduğu tehditleri kendisinin önleyebileceğini söyledi.Trump başkan seçilmesi durumunda Ukrayna'daki savaşı bitireceğini iddia etti.NATO üyelerinden daha fazla mali katkı talep edeceğini de ifade etti.