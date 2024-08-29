Diyarbakır'da kaybolan Narin'in ağabeyi gözaltında

Narin Güran, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta saat 15:00 sıralarında kaybolmuş, kızlarından haber alamayan aile durumu yetkililere bildirmişti.Bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışmalarıysa sürüyor.Soruşturma kapsamında bugün bir kişinin gözaltına alındığı duyurulmuş, şüphelinin Narin Güran’ın ağabeyi olduğu ortaya çıkmıştı.Narin'in ağabeyinin kolunda ısırık izi olduğu ortaya çıktı. E.G’nin kolunda bulunan ve “kendim yaptım” dediği ısırık izlerinin Narin’e ait olup olmadığı araştırılacakDiyarbakır İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım’sa ‘sonuca yaklaştıklarını ve şüpheliler için çemberin daraldığını’ söylemişti.Diyarbakır Başsavcılığı da Narin Güran’ın kaybolmasını soruşturmaya devam ediyor.