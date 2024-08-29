CHP'li Bodrum'da bilindik manzara! Ana isale hattı patladı: Denize kadar ulaştı

Olay, saat 18.00 sıralarında Ortakent Mahallesi Ali Kelle Ormanı mevkisinde meydana geldi.Bölgede ana su isale hattında patlama meydana geldi.Patlama sonrası yolda dev çukur oluştu, tonlarca su yola aktı.Patlamayla birlikte akan sular önce dereye oradan da denize ulaştı. Sahilde denize giren tatilciler, dereden sel gibi akan suyu görünce şaşkınlık yaşadı.Araç sürücüleri çukur oluşan yolda ilerlemekte güçlük çekeken, otomobil de içinde kaldı. Öte yandan bölgede su kesintilerinin de yaşanabileceği belirtildi.