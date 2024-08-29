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CHP'li Bodrum'da bilindik manzara! Ana isale hattı patladı: Denize kadar ulaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yolda çukur oluştu, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti, bölgede su kesintilerinin yaşanabileceği belirtildi.

CHP'li Bodrum'da bilindik manzara! Ana isale hattı patladı: Denize kadar ulaştı
Ekleme: 29.08.2024 - 10:07 Güncelleme: 29.08.2024 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Bodrum'da bilindik manzara! Ana isale hattı patladı: Denize kadar ulaştı
Olay, saat 18.00 sıralarında Ortakent Mahallesi Ali Kelle Ormanı mevkisinde meydana geldi.

Bölgede ana su isale hattında patlama meydana geldi.

CHP'li Bodrum'da bilindik manzara! Ana isale hattı patladı: Denize kadar ulaştı

Patlama sonrası yolda dev çukur oluştu, tonlarca su yola aktı.

Patlamayla birlikte akan sular önce dereye oradan da denize ulaştı. Sahilde denize giren tatilciler, dereden sel gibi akan suyu görünce şaşkınlık yaşadı.

Araç sürücüleri çukur oluşan yolda ilerlemekte güçlük çekeken, otomobil de içinde kaldı. Öte yandan bölgede su kesintilerinin de yaşanabileceği belirtildi.

CHP'li Bodrum'da bilindik manzara! Ana isale hattı patladı: Denize kadar ulaştı