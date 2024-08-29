CHP belediyeciliği yine sınıfta kaldı! Tarihi Buca İstasyonu beton yığınına dönüştü

Anadolu'nun ilk demiryolu hattına bağlanan ve İzmir-Aydın Demiryolu projesinin ilk istasyonlarından biri olan Buca Tren İstasyonu ve Şirinyer bağlantısı 2006 yılından bu yana atıl durumdaydı. Banliyö tren seferlerinin sona ermesi ile ilçe merkezinde kaderine terk edilen hat boyu sık sık kamuoyunda şehre kazandırılması konusunda tartışmalara neden olmuştu.Ocak ayında açıklama yapan dönemin Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, yapılacak düzenlemelerle Buca'nın yeni bir yaşam alanına kavuşacağını müjdelemişti. Yüklenici firmanın ilk etapta hat boyunca beton dökerek yaptığı çalışmalar ise ‘alandaki beton yoğunluğu' açısından tartışmalara neden oldu. Alanın atıl haldeyken bakımsız ancak yemyeşil bir dokuya sahip olduğunu ifade eden Bucalılar, alanda yapılacak çalışmaların kültürel miras bilincine uygun olarak gerçekleştirilmesini talep ediyor.Türkiye'nin ilk demiryolu hatlarından birisi olan İzmir-Aydın demiryolunda, Buca'nın ünlü üzümlerini Alsancak Limanı'ndan tüm dünyaya ulaştırmak için yapılan demiryolu istasyonu Buca İstasyonu betona gömülüyor.Buca, Şirinyer istasyonları olmak üzere Alsancak Garı'na kadar uzanan Buca İstasyonu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1872 yılında inşa edildi. Ancak şu anki hali tarihi dokusuna zarar verildiğini kanıtlar nitelikte. Tarihi demiryolda parke taşlarla ve betonlarla tren rayları örtüldü, bir kısmı da söküldü.Konuyla ilgili Odatv'ye konuşan İzmirli bir vatandaş, “Bu ülkenin ilk döşenen birkaç hattından birini yok ediyorlar değil, ettiler. İçine ettiler. Beton döktüler, rezil ettiler” dedi. Aynı konuyu köşesine taşıyan gazeteci Uğur Tingür, Yeni Bakış'taki köşesinde durumu fotoğrafladı. İşte o fotoğraflar: Buca'dan, Şirinyer'e kadar olan bu hat beton yığınına dönüştü.