Bakan Kacır duyurdu! Milli teknoloji hamlesinin neferleri yetişecek

Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, üniversite öğrencilerine Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde Yapay Zekâ, Otonom Sürüş Teknolojileri ve Çip Tasarımı alanlarında uzmanlık eğitimleri sunulduğunu belirterek, şunları kaydetti:“Staj ve mentörlük desteği ile gençlerimizin edindikleri bilgileri sektörde uygulamalarına imkân tanıyoruz. Türkiye'nin alanında önde gelen firmaları ve üniversitelerimizin deneyimli eğitmenleri tarafından verilecek bu eğitimlerle, Milli Teknoloji Hamlesi projelerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını geliştiriyoruz. İleri teknolojilerde uzmanlaşmak ve geleceğin teknolojilerine yön vermek isteyen tüm gençlerimizi bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum.”Son başvuru tarihi 16 Eylül 2024 olarak açıklanan akademi için detaylı bilgi ve başvuruya; https://www.milliteknolojiakademisi.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.