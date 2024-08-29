Anneannesini öldürmüştü: Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı

Eski bakan ve eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında 31 Temmuz akşamı Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Şener, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı.Nezarethanede adli tıp doktoru tarafından muayenesi yapılan Şener'in 3 hafta boyunca Bilkent Yüksek Güvenlikli Akıl Hastanesi'nde gözetim alınma alınması yönünde rapor verildi. Bunun üzerine sulh ceza mahkemesi tarafından 'Kasten Öldürme', ve 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs', '6136 sayılı Yasaya Muhalefet' ve 'Mala Zarar Verme' suçundan soruşturma başlatılan Şener'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespitinin yapılması için hastaneye sevkine karar verildi.Şener Bilkent Yüksek Güvenlikli Akıl Hastanesi'nde gözetim süresi tamamlanarak Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Birimi Sağlık Kurulu tarafından değerlendirme yapılarak rapor hazırlandı. Raporda, Şener'in cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı tespit edildi.Şener'in işlediği suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği, bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu kaydedildi. Raporda Şener'in teşhisinin ise 'alkol kötüye kullanımı ve kannabinoid kulanım bozukluğu' olduğu belirtildi.Ankara Adliyesi'ne getrilen Şener, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şener ifadesinin ardından 'Üst Soya Karşı Kasten Öldürme' ve 'Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından tutuklandı.