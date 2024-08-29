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Beyaz Gazete
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Ankaralılardan Erdal Beşikçioğlu'na 'Hani ekmeğimizle oynamayacaktın' tepkisi

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki bazı yerlere yapıştırılan afişlerde, belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'na yönelik “Sayın başkan hani kimse ekmeğinden olmayacaktı” ifadeleri yer aldı.

Ankaralılardan Erdal Beşikçioğlu'na 'Hani ekmeğimizle oynamayacaktın' tepkisi
Ekleme: 29.08.2024 - 20:10 Güncelleme: 29.08.2024 - 20:20 / Editör: Ozge Selin
Ankaralılardan Erdal Beşikçioğlu'na 'Hani ekmeğimizle oynamayacaktın' tepkisi
Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki çeşitli yerlere yapıştırılan afişler vatandaşların dikkatini çekiyor.

Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun, 'Hiçbir belediye personeli işinden olmayacak' sözüne yönelik yapıştırılan afişlerde, 'Sayın başkan hani kimse ekmeğinden olmayacaktı?', 'Hani ekmekle oynamayacaktın' ifadeleri yer aldı.

Ankaralılardan Erdal Beşikçioğlu'na 'Hani ekmeğimizle oynamayacaktın' tepkisi

CHP'LİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, bazı vatandaşlar yapıştırılan afişlere ilişkin, 'Arkadaşlar bu çok skandal bir olay, bunun araştırılması gerekiyor. Eğer işçilerin yanında olan bir parti olarak işçileri işinden ettiysek yazık bize. Araştırılmasını ve açıklanmasını istiyorum' dedi.

Ankaralılardan Erdal Beşikçioğlu'na 'Hani ekmeğimizle oynamayacaktın' tepkisi