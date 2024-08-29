5 yıl aradan sonra bir ilk! Bakan Fidan, AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi toplantısına katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na davet edildi. Bakan Fidan, bölgesel ve küresel tehditlere karşı Türkiye-AB iş birliğinin önemini anlatacak ve ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde irade ortaya konulması gerektiğini muhataplarına iletecek.
Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin canlandırılması çağrısı karşılık buldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 5 yıl aradan sonra AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na davet edildi. Toplantıda güncel uluslararası konular masaya yatırılacak, görüş alışverişinde bulunulacak.
BAKAN FİDAN, TÜRKİYE-AB İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNİ ANLATACAK
Diplomatik kaynaklara göre davet, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliğinin Avrupa Birliği tarafından anlaşıldığına işaret ediyor.
Türkiye'yi Brüksel'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Fidan, Avrupalı mevkidaşlarına bölgesel ve küresel tehditlere karşı Türkiye-AB iş birliğinin önemini anlatacak.
İlişkilerin güçlendirilmesi yönünde irade ortaya konulması ve somut adım atılması beklentisini muhataplarına iletecek.
TÜRKİYE'NİN KIBRIS KONUSUNDAKİ NET TUTUMU AB'YE BİR KEZ DAHA İLETİLECEK
Gayriresmi toplantıda Türkiye'nin öncelikleri de gündemde olacak. Bakan Fidan; Gümrük Birliği'nin günün ihtiyaçlarına uygun olarak modernize edilmesi konusunda Türkiye'nin önceliklerini hatırlatacak.
Ayrıca Fidan; vizeyle ilgili sorunların giderilmesinin AB ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel, akademik ve insani bağların sürdürülmesi açısından önemini vurgulayacak. Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki net tutumunu da AB tarafına bir kez daha iletecek.
İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Bu kapsamda Fidan'ın Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
TÜRKİYE'NİN KIBRIS KONUSUNDAKİ NET TUTUMU AB'YE BİR KEZ DAHA İLETİLECEK
Gayriresmi toplantıda Türkiye'nin öncelikleri de gündemde olacak. Bakan Fidan; Gümrük Birliği'nin günün ihtiyaçlarına uygun olarak modernize edilmesi konusunda Türkiye'nin önceliklerini hatırlatacak.
Ayrıca Fidan; vizeyle ilgili sorunların giderilmesinin AB ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel, akademik ve insani bağların sürdürülmesi açısından önemini vurgulayacak. Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki net tutumunu da AB tarafına bir kez daha iletecek.
İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Bu kapsamda Fidan'ın Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.