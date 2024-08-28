Narin Güran'ın kaybında flaş gelişme: 1 kişi gözaltında!

Diyarbakır'da Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.8 yaşındaki Narin'i arama çalışmaları sekizinci gününde de sürüyor.İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 1 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.Kayıp Narin ile ilgili Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım açıklamada bulundu.Yıldırım, "Dakika dakika her şeyi kayıt aldına aldık. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız." diye konuştu."Her türlü ihbarın üzerine de gitmekteyiz. Çember çok daraldı. Yeraltı görüntüleme cihazlarına kadar devletin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Bu kızımıza niyetimiz sağ salim ulaşmak. Burası köyümüzün içine kurduğumuz harekat merkezi. Arkadaşlarımızın hepsi dalında uzman olan arkadaşlar. Çok kısa bir süre kaldığını değerlendiriyorum. İnşallah çok kısa sürede Narin'imizin müjdesini burada vermek isterim."