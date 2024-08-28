Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre Türkiye genelinde etkili olmaya başlayan sağanak yağışlı hava dalgası, önümüzdeki günlerde de sürecek. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler başta olmak üzere, birçok ilde şiddetli yağışlar hakim olacak.Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar, Hatay kıyıları ile Gümüşhane, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı 'dikkatli olun' uyarısı yapıldı.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 28°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 34°CAz bulutluMANİSA °C, 36°CAz bulutluMUĞLA °C, 33°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CParçalı ve az bulutlu yer yer çok bulutluANTALYA °C, 31°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, kıyı ilçerleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 31°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, güney ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 31°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Gümüşhane çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutluKARS °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 35°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 29°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 35°CAz bulutluSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 37°CAz bulutlu ve açık