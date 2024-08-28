İstanbul'da hayvan barınağı adı altında vurgun yaptılar: MASAK raporu ortaya çıkardı

Başıboş sokak köpeği sorununu büyüten barınaklar ve mama lobisinin iç yüzü ortaya çıkmaya devam ediyor.İstanbul'un Silivri İlçesinde bir kişi, Emniyet'e 'Silivri Canları 2. Hayat Melekleri' adlı derneğin yöneticisi M.Y.'nin hayvanların tedavisi ve bakımı için kendisiyle anlaştığını, bu işlemler karşılığındaki ücretlerin dışında hesabına, M.Y. yönetimindeki dernek ve farklı kişilerden yüklü miktarda para gönderdiğini ifade ederek ihbar bulunmuştu.Ayrıca, dernek yöneticisi M.Y.'nin, bu paraların veterinerlik hizmeti dışında kalan kısmını nakit olarak talep ettiğini, ayrıca kendisinden aktarılan paralar karşılığında fazlaca fatura kesmesini istediğini iddia ederek ihbarda bulunmuştu.1 Ağustos tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, dernek yöneticisi M.Y. ile dernek görevlisi A.M.H. gözaltına alınmıştı.Dernek binasında yapılan aramada, herhangi bir kaydı bulunmayan 230 bin liraya el konuldu.M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, dernek görevlisi A.M.H., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.MASAK raporunda İstanbul'un Silivri ilçesinde Sokak Hayvanları Barınma ve Beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2018 yılında bir dernek kurulduğu, derneğin 2021 ve 2024 tarihleri arasında bağış adı altında yardım toplamaya başladıkları, ve derneğin hesaplarına 2021-2024 yılları arasında 37 milyon 323 bin 21 TL tutarında para girişinin olduğu belirlendi.Bu paranın 30 milyon TL'sinin bağış niteliğindeki para girişlerinden kaynaklandığı, bu paraların yaklaşık 3 bin işlem ile Dernek Başkanı ve Dernek Yöneticisi/Üyesi pozisyonunda bulunan şahısların şahsi hesabına geçirildiği yer aldı.Ayrıca bahse konu bağış paralarının bir kısmının İstanbul'da bulunan kozmetik malzeme hizmeti veren bir firmaya üzerinden harcama, fatura gibi açıklamalarla gönderilerek aklanmaya çalışıldığı tespit edildiği ifade edildi.Derneğe gelen bağış paralarını şahsi hesabına geçirdiği tespit edilen ve bahse konu kozmetik firması sahibi, toplam (5) şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen 28.08.2024 tarihli eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.