Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor
Bugün gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında 2025-2027 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programın konuşulacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
Saat 11.00'de başlayacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması planlanıyor.
2025-2027 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programın konuşulacağı Orta Vadeli Program'ın (OVP) bu toplantının kapsamında olacağı bildirildi.
AYRINTILAR GELİYOR