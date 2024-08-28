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Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor

Bugün gerçekleştirilecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında 2025-2027 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programın konuşulacağı bildirildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor
Ekleme: 28.08.2024 - 10:17 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

Saat 11.00'de başlayacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması planlanıyor.

2025-2027 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programın konuşulacağı Orta Vadeli Program'ın (OVP) bu toplantının kapsamında olacağı bildirildi.

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor