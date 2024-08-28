CHP’li belediyenin işbilmezliği ekolojik sistemi çökertti! Balıkları değil insanları da etkileyebilir

İzmir Körfezinde deniz suyunun kirliliğine bağlı olarak yaşyanan balık ölümlerine neden olan alglerin sadece denizde yaşayan canlıları da tehdit ettiği ortaya çıktı. Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı'nda Uzman Prof. Dr. Hasan Baha Büyükışık, İzBB Başkanı Tugay'ın balık ölümleri ve kokuya yönelik açıklamalarını değerlendirerek, "Algler küresel ısınmayla birlikte tropikal bölgelerden akıntı sayesinde her yere yayılıyor, ülkemize de geliyor. Bunun için devlet eliyle çalışma yürütülmesi gerekiyor. Zehir içeren algler insanları da etkileyebilir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin vurdumduymazlığı iç körfezde yaşayan binlerce balığın ölümüne neden oldu.2000 yılında Büyük Kanal Projesi kapsamında hayata geçirilen Çiğli'deki atık su arıtma tesisi aradan geçen 24 yıllık süreçte artan nüfus karşısında revize edilmeyince evsel atıkları arıtmakta yetersiz kaldı.Bunun sonucu olarak da iç körfezdeki su kalitesi her geçen gün daha da kötüye gitti. Tüm bunların sonucu olarak da geçtiğimiz hafta binlerce balık ölüsü kıyıya vurdu.Tarım İl Müdürlüğü balıkların ölüm nedenini belirlemek için aldığı numuneleri analiz için laboratuvara gönderirken Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü de deniz suyundan numune aldı.Yapılan ölçümlerde 1 litre suyundaki çözünmüş oksijen miktarının neredeyse 0'a kadar düştüğü görüldü. İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından ölü balıklardan alınan numuler üzerinde yürütülen otopsi çalışmaları sonuçlandı.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri Bakanlığa bağlı Bornova'daki Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü'nde yapılan incelemede balıkların oksijensiz kaldıkları için öldükleri tespit edildi.Öte yandan Tarım İl Müdürlüğü körfezde olta ile balık avlayan vatandaşlara yönelik çalışma başlattı. İl Müdürlüğüne bağlı ekipler kıyı şeridi boyunca dolaşarak olta ile balık tutan vatandaşları balık tutmamaları konusunda uyardı.İl Hıfzısıhha Enstitüsü'nün 14 Nisan 1982 tarihinde aldığı kararla Bostanlı Sazburnu ile Üçkuyular Vapur iskelesi arasındaki sahil şeridinde başta balık olmak üzere her türlü deniz canlısının tutulmasını yasakladığına dikkat çeken yetkililer tüm uyarılara rağmen balık tutmaya devam eden vatandaşlara kolluk kuvvetleri tarafından 2 bin 620 lira para cezası uygulanacağını belirtti.Tuttuğu balığı sattığı tespit edilen kişilere ise 26 bin 242 lira ceza uygulanacağına dikkat çeken yetkililer balık tutulmaması konusunda amatör balıkçıları uyardı.İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri sonrası gündeme gelen halk sağlığı sorununa ilişkin bilim insanları ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay uyarıda bulunarak, İzmirlilerin iç körfez balık tutmaması ve tüketmemesi gerektiğini belirtti.Öte yandan İzmirlilerin sıkça tükettiği midye dolma konusunda da bilim dünyasından İzmirlilere uyarı geldi.Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Esin Suzer, plankton patlamasının kirli denizlerde gerçekleştiğine dikkat çekerek, 'İç körfezden toplanan balık, midye tüketilmemesini tavsiye ediyoruz' dedi.İç körfezde denize girilmemesi gerektiğini de aktaran Prof. Dr. Suzer, 'Su örneği alınan bölgelerde bakteri türleri ürüyorsa burada denize girilmemesi ve balık avlanmaması gerekiyor' dedi.