Bayraktar TB-2 İHA'lar dünyayı kasıp kavurdu: Türkiye pazarın önemli oyuncusu

Şu anda 33 ülke tarafından kullanılan Milli SİHA Bayraktar TB2'ler Türkiye'nin göğsünü kabartırken savunma alanında peş peşe atılan adımlar dünya medyasında ilgi odağı olmaya devam ediyor.Bugün Eurasiantimes haber sitesinde Ritu Sharma tarafından dikkat çeken bir analiz kaleme alındı. Söz konusu analizde, İslam ülkelerinin Amerikan savunma ithalatından gözle görülür bir şekilde uzaklaştığı ve artık Türkiye'yi tercih ettiği belirtildi.Pakistan, Endonezya, Malezya, Azerbaycan, Maldivler ve Suudi Arabistan'ın silah tedariki konusunda Türkiye'yi tercih ettiğini belirten yazar, Ankara'nın savunma ihracatı pazarında kendine önemli bir yer edindiğini ifade etti. Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB-2 İHA'ların ise pazarın önemli bir oyuncusu olarak konumlandığını belirtti.Söz konusu analizde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından geliştirilen insansız hava aracı ANKA, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Türkiye'nin önde gelen bir savunma üreticisi olarak itibarını güçlendirdiği belirtildi. Ayrıca söz konusu analizde savunma konusunda Türkiye'ye güvenen ülkeler tek tek sıralandı.Türkiye'den 45 adet Atmaca gemisavar füzesi ve 12 adet ANKA insansız hava aracı almaya karar veren Endonezya, Bayraktar'ın AKINCI TİHA'larına da kırptı. Analizde siparişi verilen ANKA'ların 2025 yılına kadar teslim edilmesinin beklendiği yazıldı. Analizin devamında Atmaca gemisavar füzelerinin ise Amerikan yapımı AGM-84 Harpoon'ların yerini alması için üretildiği vurgulandı.Daha önce Türkiye'den 6-7 adet AKINCI TİHA-A alan ve bunları aktif bir şekilde konuşlandıran Pakistan ise güçlü modeli ile dikkat çeken AKINCI TİHA-B'den de 7 adet sipariş verdi. İlk teslimatlar Nisan ayında başladı.Ada ülkesi Maldivler de Hava Kuvvetleri için üç adet Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava aracını hizmete aldı.Suudi Arabistan'da iki ülke arasında 2023 yılında imzalanan en büyük savunma anlaşması kapsamında Türk İHA'larını satın alacağını duyurdu.Analizin devamında Bayraktar TB2'nin şu anda 33 ülke tarafından kullanıldığını ve 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamladığını vurgulanırken "Baykar, 2023 yılında 1,76 milyar dolarlık rekor bir ihracata imza attı. Gelinen bu noktada insansız hava araçları sadece askeri bir platform olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin savunma pazarında baskın bir oyuncu olduğunu kanıtladı" denildi.Dikkat çeken analizde Bayraktar TB2 İHA'ların ABD tarafından bile çok önemli bir silah olarak nitelendirdiği yazıldı. Ayrıca Azerbaycan tarafından Ermenistan'a karşı başarıyla konuşlandırılan ve Ukrayna savaşında adına şarkılar yazdıracak kadar büyük bir başarıya imza aan TB-2 İHA'lar için "Bu drone'lar, Batılı ülkelerin sadece kendileri için sakladığı ölümcül teknolojiyi, dünyanın en küçük ordularına bile sunma vaadi taşıyor." ifadelerine yer verildi.