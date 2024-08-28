Bakan Şimşek: Kalıcı refah artışı sağlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuzda yıllık dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı dönemine göre 38,7 milyar dolar gerilediğini belirterek, 'Bu durum temmuz için yıllık cari açıkta 20 milyar doların altında bir seviyeye işaret ediyor. Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı dezenflasyon sürecine önemli katkı veriyor' dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, makroekonomik dengesizliklerden biri olan yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe kat edildiğini vurguladı.Temmuzda yıllık dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı dönemine göre 38,7 milyar dolar gerilediğini ifade eden Şimşek, bu durumun temmuz için yıllık cari açıkta 20 milyar doların altında bir seviyeye işaret ettiğini belirtti.Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacının dezenflasyon sürecine önemli katkı verdiğine dikkati çeken Şimşek, 'Ana hedefimiz olan fiyat istikrarına ulaşarak gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı sağlayacağız' ifadelerini kullandı.Dış ticaret açığı temmuz ayında yüzde 41,8 düşüşle 7,28 milyar dolara geriledi. Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,8 artarken, ithalat yüzde 7,8 azaldı.Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22 milyar 510 milyon dolar, ithalat yüzde 7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti.Ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 148 milyar 738 milyon dolar, ithalat yüzde 8,3 azalarak 198 milyar 676 milyon dolar oldu.Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,8 azalarak 12 milyar 532 milyon dolardan, 7 milyar 295 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Temmuz ayında yüzde 61,2 iken, 2024 Temmuz ayında yüzde 75,5'e yükseldi.Yedi aylık dış ticaret açığı yüzde 32,4 azalarak 73 milyar 857 milyon dolardan, 49 milyar 938 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 65,9 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 74,9'a çıktı.Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, temmuz ayında yüzde 13 artarak 18 milyar 157 milyon dolardan, 20 milyar 524 milyon dolara yükseldi.Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 4,2 azalarak 24 milyar 536 milyon dolardan, 23 milyar 506 milyon dolara geriledi.Böylece enerji altın hariç dış ticaret açığı temmuz ayında 2 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 3,1 artarak 44 milyar 30 milyon dolara yükseldi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,3 oldu.