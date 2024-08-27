Serik’te akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Olay sabah saat 08.00 sıralarında Serik ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Araplar Mevki'inde meydana geldi. A.Ç., N.Ç., H.Ç. ve R.Ç. ile akraba olan ve uzun zamandır aralarında husumet bulunan Ferit Çilenker, E.Ç., A.Ç. ve C.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.Ç., N.Ç., H.Ç. ve R.Ç. isimli şahıslardan bir tanesi av tüfeği ile karşı tarafa ateş açtı.Göğsünden yaralanan Ferit Çilenker kanlar içinde yere yığıldı. Yeğenleri E.Ç., A.Ç. ve C.Ç. olay yerinde vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri evli ve 3 çocuk babası Ferit Çilenker'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Serik Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ferit Çilenker'in cenazesi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Cinayetin adından şüpheliler A.Ç., N.Ç., H.Ç. ve R.Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde muhtemel olaylara karşı timler 24 sata nöbet tutmaya başladı. Ferit Çilenker'in işlemlerin ardından Yeşilyurt Mahalle mezarlığına defnedileceği öğrenildi.