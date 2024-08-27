Ömer Bolat'tan yeşil pasaport açıklaması:Uygulama genişleyecek mi?

Yeşil pasaportun kapsamının genişletileceği iddialarını yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kapsamın genişletilmeyeceğini belirtti.

Son dönemde Türkiye'de artan vize sorunları, yeşil pasaporta yönelik talepleri yeniden gündeme getirdi.



Sosyal medyada yeşil pasaportun kapsamının genişletileceği iddiaları dolaşıyordu.



Ancak Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iddiaların asılsız olduğunu beyan etti.



VİZE SORUNLARI YEŞİL PASAPORTU GÜNDEME TAŞIDI



Son yıllarda yurt dışına çıkmak isteyen kişilerin artan vize sorunları, Meclis'te bu konuda artan talepler, yeşil pasaporta yönelik talepleri yeniden gündeme taşıdı.



"UYGULAMAYI GENİŞLETMİYORUZ"



Bakan Bolat, “Sosyal medya dezenformasyonu ile Yeşil Pasaport uygulamasına dahil edildiği iddia edilen meslek grupları oldu. Fakat bu tamamen yanlış bir bilgi, uygulamayı genişletmiyoruz, Yeşil Pasaporta olan güveni sarsamayız” açıklamasında bulundu.



Türkiye'de halihazırda 1 milyon 200 bin kişi yeşil pasaport sahibi.



KONU KAYSERİ'DEKİ TOPLANTIDA DİLE GETİRİLDİ



Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda yeşil pasaportla ilgili talepler gündeme geldi. KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Yeşil pasaport ihtiyacı ve vize sorunu ihracatımızı olumsuz etkiliyor.” dedi.



KANUN TEKLİFLERİ VERİLDİ



Meclis'te bu pasaportun kapsamının genişletilmesi için hazırlanan kanun teklifi sayısı 19'a ulaştı.



Kanun teklifleri, tır şoförleri, muhasebeciler, bekçiler, gazeteciler, eczacılar gibi birçok meslek grubuna yeşil pasaport verilmesini içeriyor.



YEŞİL PASAPORTU KİMLER ALABİLİR?



"Hususi damgalı pasaport" olarak da tanımlanan yeşil pasaport, genellikle bazı kamu görevlilerine ve eski bürokratlara veriliyor.