OGM, 'yanan orman alanlarına otel yapılıyor' iddialarını yanıtladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 'Yanan orman alanlarına otel yapılıyor, örnekleriyle inceleyelim' paylaşımlarına Anayasa'da geçen 'Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir' hükmü hatırlatılarak yanıt verdi.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da OGM'nin kamuoyu açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.Orman Genel Müdürlüğü'nün duyurusunda, turizme ayrılan yerlerin tahsisinin yangından önce yapıldığı bilgisi verilerek, şu ifadeler kullanıldı:Bazı sosyal medya hesaplarından 'Yanan orman alanlarına otel yapılıyor, örnekleriyle inceleyelim' paylaşımlarına ve çeşitli medya organları ve yorumlardaki benzer iddialara istinaden Orman Genel Müdürlüğü olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.Muğla Milas Güvercinlik Koyu, 1987 yılında Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. Bu bölgede, 42 Ha'lık ormanlık alan, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edilmiştir.2021 yılında, tahsis alanının 2007 ve 2021 yılı orman yangınlarında zarar gören kısımları iptal edilmiş olup, tahsis 27 Ha'lık alanda devam etmektedir.Tahsis edilen bu alanlara, La Blanche, Titanic ve Lujo Otelleri inşa edilmiştir.2007'de Güvercinlik'te çıkan orman yangınında 223 hektar alan zarar görmüştür. Lujo Otel için tahsis edilen 8,4 Ha'lık alanın içerisindeki 2,9 Ha'lık kısmı yangından etkilenmiştir. Titanic ve La Blanche Otellerin bulunduğu alanlar ise yangından etkilenmemiştir.Kronolojiden de görüldüğü üzere, alanın otellere tahsis işlemi yangından önce yapılmıştır. Yani yanan alanların imara açıldığı veya otel yapıldığı iddiaları gerçekleri yansıtmamaktadır.Anayasa'nın 169. maddesindeki 'Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir' hükmü gereğince yanan orman alanları tekrar ağaçlandırılmaktadır. Yanan alanlarda yapılan çalışmalar kamuoyu ile de paylaşılmaktadır.