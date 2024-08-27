Normalleşme sürecinde Şam’dan Türkiye mesajı! Beşar Esad duyurdu… Türk askerini işaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'daki NATO Liderler Zirvesi sonrası yaptığı 'Suriye ile normalleşmeye yönelik somut adımlar yakın bir zamanda beklenebilir' açıklamasının ardından gözler Türkiye-Suriye ilişkilerine döndü.Ankara'nın mesajına prensipte 'olumlu dönüş yapan' Beşar Esad rejimi, Suriye ile Türkiye'nin güvenlik ve istikrarının sağlanması için 2011 öncesi duruma dönülmesinin önemine işaret etmişti.Normalleşme sürecinin konuşulmaya başlanmasının ardından Rusya'nın da arabuluculuk çabalarıyla hız kazanan sürece ilişkin Şam'dan dikkat çeken sözler geldi.Al Araby'nin aktardığına göre Beşar Esad, Pazar günü Suriye meclisine hitap etti. Esad konuşmasında, Türkiye ile normalleşme sürecindeki gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi. Rusya, İran ve Irak'ın son dönemdeki arabuluculuk çabalarına atıfta bulunan Esad, 'Arabulucuların ciddiyetine ve samimi çabalarına rağmen girişimlerde kayda değer bir ilerleme gerçekleşmedi' ifadelerini kullandı.'Bir ilişkiyi yeniden tesis etmek, önce onun yıkımına yol açan nedenleri ortadan kaldırmayı gerektirir.' yorumunda bulunan Esad, bölgedeki Türk askeri varlığına ilişkin önemli bir durumun da altını çizdi.İki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesi için Türk güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi ve terör gruplarına verilen desteğin son bulması gibi mevcut duruma neden olan politikaların tersine dönmesi gerektiğini söyleyen Esad, görüşmelere başlamak için bunun bir 'ön şart olmadığını' vurguladı.Esad, her iki ülkenin egemenliğini garanti altına alan ve gelecekteki müzakerelerin yol haritasını belirleyen bir anlaşma imzalanması çağrısında bulundu. Öte yandan Türk askerinin bölgedi varlığına ilişkin önemli bir mesaj daha geldi. Esad konuşmasında 'Türkiye güçlerini çekmezse görüşmelere başlamayacağımız doğru değil' sözleriyle Türk askerinin çekilmesinin normalleşme sürecinde bir ön koşul olmadığının da altını çizdi.