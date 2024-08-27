Kiracılara sahte imza ile tahliye tuzağı

Yüksek kiralar, ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarını rekor seviyelere taşıdı. Son dönemde ise sahte imzalı tahliye taahhütnameleriyle ilgili tartışmalar giderek artmaya başladı.Bazı mülk sahipleri, tahliye taahhütnamesi uygulamasını kötüye kullanarak kiracıların imzalarını taklit edip, haksız tahliye girişimlerinde bulunuyor.Ekonomi Gazetesi'nde yer alan bir habere göre, özellikle kiracıların uzun süre evde olmadığı yaz tatili gibi dönemlerde, ev sahipleri bu tür sahte belgelerle tahliye sürecini hızlandırmayı hedefliyor.Uzmanlar, ev sahiplerinin icra takibi ve peşin ödeme emri göndermesi durumunda, kiracıların bu duruma 7 gün içinde itiraz etmeleri gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde, alacaklar ve tahliye işlemi hukuken kesinleşmiş oluyor.Bu nedenle, e-Devlet üzerinden yapılan işlemlerin sık sık kontrol edilmesi ve herhangi bir sahte tahliye taahhütnamesine "Bu imza bana ait değil" şeklinde itiraz edilmesi gerektiği önemle belirtiliyor.Sahte imzanın evrakta sahtecilik suçu teşkil ettiğini belirten uzmanlar, bu tür hileli yollara başvuran ev sahiplerinin 5 yıla kadar hapis cezası ve tazminatla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiyor.2023 yılında açılan tahliye davalarının sayısı 90 bini aşarken, kiracıların icra yoluyla tahliyesine yönelik açılan dava sayısı ise 30 bin 39 olarak kaydedildi.