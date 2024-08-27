İsrailli kaynaktan yeni iddia: Kuzey sınırları tamamen değişecek… Yoğun çatışma kapıda!

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığını iddia ederek Lübnan'a 'önleyici saldırı' başlattığını duyurmuştu. Bunun ardından Hizbullah, 30 Temmuz'da Beyrut'ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşı İsrail'e misilleme saldırısı başlattığını açıklamıştı.Hizbullah, misilleme saldırısında 320 roketin yanı sıra bir dizi insansız hava aracıyla (İHA) İsrail ordusuna ait noktaların hedef alındığını ifade etmişti. İsrail ordusu, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırılara 100 kadar savaş uçağının katıldığını ve İsrail'in merkezini vuracak şekilde konumlanan füze rampalarından 40'ının vurulduğunu öne sürmüştü.Hamas, Hizbullah ile İsrail arasında bu sabah tırmanan gerilime ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamaya göre Hamas, Tel Aviv'in Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği suikasta misilleme olarak İsrail'in derinliklerinde stratejik ve hassas hedeflere nitelikli bir saldırıyla karşılık vermesinden dolayı Hizbullah'ı tebrik etti.Hamas, bunun, İsrail'e atılmış güçlü bir tokat olduğunu ve Tel Aviv'e 'Filistin ile Lübnan halkına karşı işlediği suç ve terörün karşılıksız kalmayacağı' mesajı verdiğini belirtti. Ayrıca Hamas Filistin, Lübnan, Yemen ve Irak'ta devam eden saldırıları ve işlediği suçların yanı sıra İsrail'e verdiği destek ve ortaklığından dolayı Lübnan'da yükselen gerilimin yansımalarından tam anlamıyla ABD'yi sorumlu tuttu.İSRAİLLİ KAYNAK KONUŞTUBölgedeki gerilim had safhaya ulaşırken Sky News Arapça, yayınladığı haberle gündeme oturdu. İsrail ordusundan ismi açıklanmayan bir askeri kaynak, Sky News Arapça'ya yaptığı açıklamada İsrail'in İran, Suriye, Lübnan ya da Yemen'deki potansiyel tehditlere karşı önleyici bir saldırı başlatabileceğini söyledi. İsrail'in Pazar sabahı Hizbullah'a yönelik 'önleyici saldırılarına' değinen kaynak, ordunun Lübnan'daki hedeflerin çoğunu imha ettiğini iddia ettiğini, Hizbullah tarafından fırlatılan ve Glilot istihbarat üssünü hedef alan insansız hava araçlarının Hayfa Körfezi'ni geçemediğini iddia etti.KUZEY SINIRLARINDA ÇARPICI DEĞİŞİKLİKKaynak, İsrail ordusunun 'geleceğini tahmin ettiğimiz ve bir ön hazırlık başlatmak zorunda kalacağımız bir ana' hazırlandığını vurguladı. Kaynak, savaş sonrasında kuzey sınırlarının asker sayısı, silahlanma, teknoloji, savunma ve engeller açısından farklı olacağını da doğruladı.